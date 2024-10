El infame Art The Clown, protagonista de la escalofriante saga de terror Terrifier, ha sembrado el pánico en el Centro Histórico de Lima, donde su presencia ha dejado boquiabiertos a más de uno. En una sorprendente y perturbadora promoción de su próxima película, Terrifier 3: Payaso Siniestro, el sádico payaso hizo su aparición en plena luz del día, recorriendo las calles más transitadas y causando revuelo entre los transeúntes desprevenidos. Este macabro evento es solo una pequeña muestra de lo que los peruanos podrán esperar cuando la película llegue a los cines el 31 de octubre, justo a tiempo para Halloween.

Los limeños que pasaban por el Centro Histórico no solo se encontraron cara a cara con el aterrador Art The Clown, sino que también vivieron momentos de verdadera tensión cuando el icónico villano decidió hacer una visita especial a las instalaciones de Radio Moda. Durante su aparición en la emisora, el payaso no solo se limitó a pasearse por los pasillos, sino que protagonizó una serie de situaciones llenas de sustos y risas nerviosas. Los populares locutores del programa, Carloncho, Gianina Portugal y Roxana Molina, fueron algunas de las “víctimas” de las siniestras bromas del payaso, quien no dudó en sembrar el caos en una emisora más acostumbrada a la música y al buen humor que al terror de Art The Clown.

La promoción de Terrifier 3: Payaso Siniestro en Lima es solo una de las activaciones programadas para generar expectativa antes del esperado estreno de la película, dirigida por Damien Leone. Esta nueva entrega promete llevar el terror a nuevos niveles de brutalidad y miedo. En Terrifier 3, los espectadores volverán a sumergirse en la macabra mente de Art The Clown, quien esta vez despliega su maldad sobre los desprevenidos residentes del condado de Miles durante una noche que debería haber sido de paz y alegría: la Nochebuena. Lo que comienza como una celebración familiar tranquila y festiva, pronto se convierte en una pesadilla sin salida, con el payaso acechando y aterrorizando a sus víctimas de manera sádica y despiadada.

Art The Clown en Lima (Foto: Difusión)

La atmósfera oscura y retorcida de Terrifier 3 promete ser aún más intensa que en sus predecesoras, con una historia que desafía los límites del horror. Los fanáticos del género se preparan para lo que podría ser una de las películas más perturbadoras y sangrientas de los últimos tiempos. Art The Clown, con su apariencia inquietante y su comportamiento impredecible, se ha convertido en un ícono del cine de terror contemporáneo, y esta tercera entrega tiene la misión de consolidar su estatus como uno de los villanos más temidos del género.

En la promoción de la película, la elección de Lima como escenario para el paseo del payaso no es casualidad. Perú tiene una base de fanáticos del terror muy activa, y la visita de Art The Clown ha logrado captar la atención de todos. Las imágenes y videos del payaso caminando por las calles limeñas se han vuelto virales en las redes sociales, generando miles de comentarios de personas emocionadas y aterradas por igual. Muchos fanáticos no pudieron evitar acercarse al payaso para tomarse una foto, mientras otros prefirieron mantenerse a una distancia segura, observando la escena desde lejos, sin querer arriesgarse a una posible broma macabra del sádico personaje.

Con su llegada a los cines este 31 de octubre, Terrifier 3: Payaso Siniestro busca convertirse en uno de los estrenos más esperados de la temporada de Halloween. Los trailers han dejado entrever que esta entrega estará cargada de escenas sangrientas, sustos impactantes y el característico humor negro de Art The Clown. Para aquellos que disfrutan del horror extremo, esta película promete ser un verdadero banquete visual que llevará a los espectadores al límite de su resistencia emocional.

El impacto de la visita de Art The Clown a Lima es solo una muestra de la anticipación que se ha generado en torno a Terrifier 3: Payaso Siniestro. Los fanáticos del cine de terror cuentan los días para enfrentarse al payaso en la gran pantalla, mientras otros, que quizás aún no conocían a este temido personaje, ahora están intrigados y ansiosos por descubrir qué tipo de terror les espera. Lo que está claro es que, con su combinación de sustos, gore y una atmósfera perturbadora, esta película dejará una huella imborrable en la mente de quienes se atrevan a verla.

