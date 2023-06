En Netflix ya se encuentra disponible “A través del mar”, largometraje que es considerado la secuela de “A través de mi ventana”, película basada en el libro homónimo que pertenece a la trilogía de “Los hermanos Hidalgo”. Ambas historias han sido creada por Ariana Godoy; sin embargo, “A través del mar” presenta algunos cambios que han ocasionado que los seguidores de la historia se pregunten: ¿a qué se debe?

Y es que si ya viste la película sabes que está centrada en la relación entre Ares y Raquel, aunque también aparecen Artemis, Claudia, Apolo, Daniela y Yoshi, y se mencionan otras parejas, el “Dios Griego” y la “Bruja” siguen siendo los principales. Asimismo, el guion es completamente diferente a lo que se menciona en “A través de ti” (nombre del segundo libro de la famosa trilogía). En ese contexto, a continuación te contamos más sobre el tema.





¿“A través del mar” está basada en “A través de ti”, el segundo libro de la trilogía de “Los hermanos Hidalgo”?

No y Netflix no ha manifestado el motivo para ese cambio. Aunque, cuando se anunció la realización de “A través del mar”, la plataforma también indicó que Ariana Godoy, autora de la trilogía, participaría en la creación del guion para que se mantenga la esencia de la relación entre Raquel y Ares, quienes ahora deben aprender a tener una relación a distancia de forma madura, algo que para ambos no será del todo fácil.





¿De qué trata “A través de ti”, el segundo libro de la trilogía de “Los hermanos Hidalgo”?

El segundo libro de la saga de “Los hermanos Hidalgo” es sobre la relación entre Claudia y Artemis (joven que conoce a los hermanos Hidalgo desde que era niña y el hijo mayor de la familia). Y es que si viste o leíste “A través de mi ventana” sabes que entre ambos existe una gran atracción, pero debido a sus diferencias prefieren jugar al gato y al ratón, y no gritar al mundo su amor.





¿Desde cuándo puedes ver “A través del mar” y cuándo dura la película?

La película estará disponible en Netflix desde el 23 de junio del 2023. Es importante recordar que el largometraje cuenta lo que ocurre en la relación entre Ares y Raquel, y no sigue el argumento original del segundo libro. La cinta tiene una duración de 1 hora y 51 minutos.





¿En qué plataforma de streaming está disponible “A través del mar”?

La película también estará disponible en Netflix, plataforma que ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo).





¿Cuál es el argumento de “A través del mar”?

Esta película es considerada la secuela de “A través de mi ventana”, pero tiene un nombre diferente al segundo libro que se llama “A través de ti” y un argumento distinto. En esta cinta se explorará más sobre la historia de Raquel y Ares, quiénes van a tener que enfrentarse al desafío de tener una relación a distancia.





Reparto de “A través del mar”

Clara Galle (Raquel)

Julio Peña (Ares)

Eric Masip (Artemis)

Hugo Arbués (Apolo)

Emilia Lazo (Claudia)

Natalia Azahara (Daniela)

Guillermo Lasheras (Yoshi)





Tráiler de “A través del mar”