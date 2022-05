“Avatar”, escrita, producida y dirigida por James Cameron, se estrenó en diciembre de 2009 y exactamente 13 años después llega su primera secuela, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el sentido del agua” en España y “Avatar: el camino del agua” en Hispanoamérica), que estará disponible en las salas de cine el 16 de diciembre de 2022.

Una vez más, Cameron se encargará de dirigir, producir y coescribir la nueva película de ciencia ficción que es la primera de las cuatro secuelas planificadas. Además, se ha confirmado el regreso de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Kate Winslet, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald.

La filmación de “Avatar 2″ comenzó en 2017, pero se retrasó debido al anuncio de una cuarta película y al proceso de escritura “muy complicado”. En septiembre de 2020, Cameron reveló que estaban “100% completos” en la primera secuela y alrededor del 95% terminados en la segunda.

Escena de “Avatar 2: El camino del agua”, la nueva película de James Cameron (Foto: Walt Disney Studios)

¿CUÁNTO TIEMPO DESPUÉS DE LA PRIMERA PELÍCULA SE DESARROLLA “AVATAR 2″?

De acuerdo con la primera sinopsis oficial, en “Avatar: el camino del agua”, “Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Una vez que una amenaza familiar regresa para terminar lo que se inició anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta”.

Entonces, Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) son padres de cuatro niños pequeños y “Avatar 2″ se desarrolla más de una década después de la batalla culminante de la primera película entre los guerreros Na’vi y los soldados de la RDA liderados por Miles Quaritch.

Específicamente, 14 años después de los eventos de la primera entrega, lo que tendría sentido considerando que Neteyam, el hijo mayor de Jake y Neytiri, es interpretado por Jamie Flatters, quien tiene 21 años y podría dar vida a un adolescente.

Según Screen Rant, este gran salto en el tiempo de “Avatar 2″ ayuda a reflejar mejor la realidad, ya que, al estrenarse 13 años después de su predecesora, la secuela de James Cameron dará la bienvenida a una audiencia muy diferente y a un mundo muy diferente.

Por otro lado, el productor Jon Landau destacó que el tema de esta película es la familia: “Esta es la historia de la familia Sully y lo que hace una persona para mantener a su familia unida. Jake y Neytiri tienen una familia en esta película, son obligados a abandonar su hogar, así que salen al exterior y exploran diferentes regiones de Pandora, pasando un tiempo en el agua, alrededor del agua, sobre el agua... Creo que, la razón por la que la gente recurre al cine más que nunca hoy en día es porque quieren escapar, escapar del mundo en el que vivimos, escapar de las presiones que tienen en sus vidas”.