Una de las grandes atracciones de la serie “Stranger Things” Temporada 4 es el Upside Down, que no es otra cosa que una dimensión paralela a la existente donde radican los seres humanos. Precisamente, en la Temporada 4 muchos se han preguntado por que este impresionante lugar se ha quedado en la época de 1983.

La serie “Stranger Things” ha logrado convertirse en una de las preferidas del público y sus fans siguen en aumento desde que fue estrenada el 15 de julio del 2016 a través de la plataforma de streaming de Netflix.

Actualmente, la producción creada por los Hermanos Duffer emite su Temporada 4 la cual se divide en dos partes. La primera que consta de siete capítulos, mientras que la segunda solamente de dos episodios.

La serie Stranger Things emite su Temporada 4 por Netflix (Foto: Netflix)

Los fans de “Stranger Things” tuvieron que esperar un buen tiempo para nuevamente ver las aventuras de sus personajes favoritos en la Temporada 4 de la exitosa serie norteamericana.

Aquí se puede ver la actuación de David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), entre otros.

En el capítulo 7 de “Stranger Things” Temporada 4 se confirmó que el Upside Down se quedó en 1983. Conoce aquí la razón de todo esto.

El Upside Down de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

EL UPSIDE DOWN SE QUEDÓ EN 1983, CONOCE LOS MOTIVOS

Como se ha mencionado el Upside Down es una dimensión paralela a la donde viven los seres humanos y cada vez que este misterioso lugar abre sus puertas todas sus criaturas pueden ingresar libremente al mundo real poniendo en peligró al poblado de Hawkins.

Es por ello que este lugar ha despertado mucho interés y, en la serie, algunos han optado por investigar el Upside Down, además de las casas y todas la infraestructura, según informó Screenrant.

En ese sentido, también señala que, Will Byers fue el primero en visitar este lugar y regresar al mundo de los seres humanos.

“Stranger Things" continúa siendo una de las series más vistas en Netflix (Foto: Netflix)

Pero este mundo mágico también se ve en el “Capítulo siete: La masacre en el laboratorio de Hawkins”, donde Nancy, Robin y Eddie siguen los pasos de Steve e ingresan a la puerta de agua que les permite llegar hasta el Upside Down.

En ese momento, Nancy consideró que sería mejor la versión Upside Down de su casa para así tener sus armas, aunque en lugar vio que esos instrumentos escondidos en su habitación no estaban allí. La explicación es porque estas armas aún no existían. Ela se dio cuenta cuando revisó su diario donde se entera que el Upside Down estaba atascado el 6 de noviembre de 1983.

Todos los fans de “Stranger Things” recordarán que aquella fecha es el día en que el doctor Martin Brenner le pidió a Eleven contactar a un monstruo con sus poderes telequinéticos y es allí donde logra abrir el portal entre el mundo real y el Upside Down debido a sus miedos.

Entonces, el Upside Down se quedó en 1983 debido a los eventos que perjudicaron a las dimensiones las cuales bloquearon el portal misterioso en lo que se denominada principio sin fin.