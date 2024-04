El escritor, actor y comediante escocés comparte su historia en “Bebé reno” (“Baby Reindeer” en su idioma original), serie británica de Netflix creada y protagonizada por Gadd y que en ocho episodios, relata como la amabilidad de un comediante con una mujer vulnerable desata una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos.

Aunque se trata de una serie oscura y dramática, también incluye momentos divertidos, algo que según Gadd no solo es una elección artística, sino que también es fiel a la realidad. “Creo que la vida es una comedia dramática”, dijo Gadd a Tudum. “En algunos de los lugares más oscuros en los que he estado, de alguna manera he encontrado risas. Y algunos de los lugares más divertidos en los que he estado, incluidos los backstage de clubes de comedia con otros comediantes, también pueden ser los lugares más deprimentes. Siempre pienso que la vida es una mezcla de luces y sombras. Así que quería que ‘Baby Reindeer’ fuera una mezcla de ambos”.

SINOPSIS DE “BEBÉ RENO”

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “la historia de ‘Baby Reindeer’ se centra en la extraña y compleja relación del comediante Donny Dunn con una mujer llamada Martha, cuyo comportamiento inicialmente amistoso se deshace cuando comienza a acechar a Donny sin descanso.

Su primera interacción es bastante inocente: mientras trabaja en su turno como barman, Donny muestra un acto de bondad hacia Martha, una clienta cuya vulnerabilidad es evidente. Este encuentro casual desencadena una obsesión asfixiante que amenaza con arruinar sus vidas y obliga a Donny a enfrentar su trauma profundamente enterrado”

Por lo que he visto en el tráiler, a pesar de que Donny denuncia el acoso de Martha, su caso no recibe la atención necesaria. Además, la situación escala rápidamente y se convierte en algo más siniestro que miles de correos electrónicos.

Jessica Gunning como Martha y Richard Gadd como Donny en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BEBÉ RENO”?

“Bebé reno” se estrenará en Netflix el jueves 11 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la comedia dramática británica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BEBÉ RENO”

REPARTO DE “BEBÉ RENO”

Richard Gadd como Donny

Jessica Gunning como Martha

Nava Mau como Teri

Danny Kirrane como Gino

Hugh Coles

Chloe Driver

Tom Goodman-Hill como Darrien

Jamie Michie como Harris

Daniel Fearn

Joe Bone como Joe

Charlie Bentley

Guy Robbins

Nicholas McCluskey

Nicol Shaw

Jessica Gunning interpreta a Martha, la mujer que acosa a Donny Dunn, en la serie británica "Bebé reno" (Foto: Netflix)

¿”BEBÉ RENO” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Baby Reindeer” es una historia real, escrita y protagonizada por Richard Gadd, quien admitió que siempre supo que querría contarla. “De una manera extraña, comencé a sentir que esta podría ser una buena historia durante toda la terrible experiencia. Fue uno de los períodos más intensos cuando escuchaba estos mensajes de voz. Me iba a dormir por la noche y estos mensajes de voz: sus palabras rebotaban en mis párpados. Recuerdo haber pensado: ‘Dios, si alguna vez tuviera que hablar de esto en el escenario, lanzaría las palabras a todos lados. Pon los mensajes de voz en una gran cacofonía y dispárelos. Así nació la obra”.

Primero se convirtió en la galardonada obra unipersonal de Gadd presentada en el Festival Fringe de Edimburgo de 2019 y luego se adaptó a una serie. “Hay algo un poco loco en todo esto, en hacerlo: capas sobre capas”, explicó Gadd a Tudum. “Es una bebida espesa y, sin duda, todo es un gran desafío”.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BEBÉ RENO”?

“Bebé reno”, que cuenta con Richard Gadd, Petra Frito, Ed Macdonald y Matt Jarvis como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.