Ulises fue uno de los personajes principales en la primera temporada de “Bienvenidos a Edén”, pero murió en el último episodio tras un enfrentamiento con Zoa e Ibón. El actor que le dio vida, Álex Pastrana, era relativamente nuevo en la industria del espectáculo y tuvo que pasar por un largo proceso para conseguir el papel.

La serie de Netflix se estrenó en mayo de 2022 y contaba con un reparto internacional, desde estrellas mexicanas como Belinda, hasta actrices españolas de renombre como Amaia Salamanca.

Aunque Álex Pastrana no regresó para la temporada 2, que se lanzó el 21 de abril de 2023, la carrera del intérprete venezolano-español ha ido en ascenso, sumándose a producciones como la temporada 7 de “Élite” y “La jefa”.

LOS PASOS DEL CASTING QUE SIGUIÓ ÁLEX PASTRANA PARA “BIENVENIDOS A EDÉN”

Todo comenzó en septiembre de 2020, cuando Álex Pastrana todavía se encontraba cursando en Estudio Corazza. De forma confidencial, le llegó la oportunidad para hacer una prueba para una serie, pero no tenía mucha información al respecto, pues no querían que la información se filtrara.

“Daba pistas como que se valoraba el saber bucear, un entorno paradisiaco. Yo lo visualizaba tipo ‘Outer Banks’. Y las separatas molaban un montón, que es algo que no ocurre todos los días”, explicó en una entrevista a Esquire en el 2022.

Ulises era uno de los ayudantes más leales de Astrid y Erick en "Bienvenidos a Edén" (Foto: Netflix)

El primer paso fue hacer una audición a distancia que consistía en grabarse diciendo algunas de las líneas de los personajes. Sin embargo, Pastrana no tenía muchas esperanzas, considerando la gran cantidad de personas que estaban postulando.

“Me grabé el selftape, salió bien, pero sabía que era una fase bastante masiva, así que no me hice ilusiones. Al mes llegó la segunda fase, más selectiva, el estómago se aprieta. Otra selftape, otro mes de espera”, agregó.

Durante ese tiempo, él ya había terminado sus estudios en Corazza y la urgencia de conseguir un trabajo era cada vez más fuerte. Afortunadamente, fue llamado para realizar una última prueba en persona.

“Cuando me dijeron que me hacían test de antígenos antes del casting pensé que iba en serio. Ahí te enteras de que solo quedan dos actores por personaje, que has pasado el filtro de Netflix internacional ¡Uf! Y, por fin, después de otro mes más, llegó el sí”, contó muy orgulloso.