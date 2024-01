Luego del éxito de su primera entrega, “Boku no Kokoro no Yabai Yatsu” (“The Dangers in My Heart” en inglés), anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Norio Sakurai, prepara una segunda temporada que continuará con las aventuras de Kyotaro Ichikawa.

Hiroaki Akagi regresa como director de los nuevos episodios de la historia de un estudiante solitario descontento que fantasea con matar a sus compañeros de clase, especialmente a la chica más popular, Anna Yamada. Sin embargo, a medida que la observa empieza a desarrollar sentimientos por ella.

La segunda temporada de “Boku no Kokoro no Yabai Yatsu”, producida por Shin-Ei Animation, también cuenta con el guion de Jukki Hanada, el diseño de personajes de Masato Katsumata y la composición musical de Kensuke Ushio.

Anna Yamada y Kyotaro Ichikawa en la temporada 2 de "Boku no Kokoro no Yabai Yatsu" (Foto: Shin-Ei Animation)

FECHA Y HORARIO PARA VER LA TEMPORADA 2 DE “BOKU NO KOKORO NO YABAI YATSU”

La segunda temporada de “Boku no Kokoro no Yabai Yatsu” se estrenará el sábado 6 de enero de 2024 en Japón a través de TV Asahi.

“The Dangers in My Heart” aún no tiene fecha de estreno en América Latina y España.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BOKU NO KOKORO NO YABAI YATSU”?

El primer avance de “Boku no Kokoro no Yabai Yatsu” se publicó en octubre de 2023 y muestra a Anna Yamada, Kyotaro Ichikawa, a sus compañeros de clase y a algunos personajes nuevos.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “BOKU NO KOKORO NO YABAI YATSU 2″

Estas son algunas de los actores de voz que regresarán para dar vida a los personajes de la temporada 2 de “The Dangers in My Heart”: