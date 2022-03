Poco después de que se confirmara la segunda temporada de “Bridgerton”, Rege-Jean Page, actor que interpretó a Simon Basset, el duque de Hastings, anunció que no formaría parte de los nuevos episodios de la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, y al parecer no será el único personaje ausente.

Aunque Francesca (Ruby Stokes), la sexta hija de Lady Violet, no apareció hasta el último capítulo de la primera entrega se esperaba que se volviera más relevante en la segunda temporada, sin embargo, eso no sucederá, así lo confirmó el showrunner Chris Van Dusen.

Pero eso no significa que Francesca no aparecerá en los próximos episodios de “Bridgerton”, ya que Ruby Stokes, actriz británica de 21 años, había rodado tres episodios antes de abandonar la segunda temporada.

Ruby Stokes junto a su madre y hermano en "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ FRANCESCA ABANDONÓ LA TEMPORADA 2 DE “BRIDGERTON”?

Chris Van Dusen explicó a TVLine que Ruby Stokes tuvo que irse debido a un compromiso previo con otra serie de Netflix. Se trata de “Lockwood & Co”, serie de suspenso sobrenatural escrita por Jonathan Stroud y que contará con las actuaciones de Cameron Chapman y Ali Hadji-Heshmati.

“Amo a Francesca, pero la perdimos a mitad de la temporada 2″, dijo el showrunner de “Bridgerton” al medio antes mencionado. “Después de agotar todas las demás opciones, lamentablemente tuvo que salir por razones fuera de nuestro control. Quizás la temporada 3 sea la vencida”.

Esa última frase mantiene la esperanza de que Ruby Stokes retome su papel en las próximas entregas de la serie basada en la exitosa saga de novelas de Julia Quinn. De todos modos, a Francesca no le toca brillar hasta el sexto libro, lo que debería coincidir con una sexta temporada.

La novela centrada en Francesca Bridgerton se titula “El corazón de una Bridgerton” y cuenta cómo Michael Stirling se enamora de la esposa de su primo John. Cuando este muere Francesca no entiende por qué su mejor amigo no está a su lado para consolarla, pero Michael no puede estar cerca debido al amor que aún siente por ella.

Por lo pronto, se sabe que Francesca compartirá un par de escena con Eloise en la segunda temporada. Una involucra al hijo de Daphne y otra el debut de su hermana en la sociedad de Londres.