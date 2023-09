“Cacería en Venecia” (“A Haunting in Venice”) marca el regreso del detective Hércules Poirot a los cines, tras “Murder on the Orient Express” (2017) y “Death on the Nile” (2022). Kenneth Branagh vuelve a interpretar a este famoso personaje creado por Agatha Christie, al lado de un talentoso grupo de estrellas. ¿Quieres conocer quién es quién en el film? A continuación, te presentamos la guía de reparto (cast guide) del proyecto también conocido como “Misterio en Venecia”.

Vale precisar que la producción se basa en la obra “Las manzanas” (“Hallowe’en Party”) de Agatha Christie. Sin embargo, no es una adaptación exacta del libro, ya que se toma diversas licencias creativas sobre la naturaleza de los personajes y algunas partes de la historia.

Así, nos encontramos con el famoso detective Poirot, ahora retirado, tratando de resolver el asesinato de un invitado a una sesión de espiritismo.

ACTORES Y PERSONAJES DE “A HAUNTING IN VENICE”

1. Kenneth Branagh como Hércules Poirot

Hércules Poirot es el protagonista del relato. Él tenía la intención de disfrutar de su retiro profesional, hasta que un nuevo misterio toca a su puerta.

Como mencionamos previamente, es interpretado por Kenneth Branagh, famoso director y actor británico. Entre sus proyectos más destacados, se encuentran: “Harry Potter and the Chamber of Secrets”, “Dunkirk” y “Valkyrie”.

Kenneth Branagh como Hércules Poirot (Foto: 20th Century Studios)

2. Michelle Yeoh como Joyce Reynolds

En la versión cinematográfica, Joyce Reynolds es una médium que dirige la sesión de espiritismo con la que inicia la cinta. La actriz que la interpreta es Michelle Yeoh, ganadora del Óscar por su trabajo en la aclamada “Everything Everywhere All at Once”.

Michelle Yeoh como Joyce Reynolds (Foto: 20th Century Studios)

3. Jamie Dornan como el Dr. Leslie Ferrier

Otro de los rostros más populares de la producción es el de Jamie Dornan, quien interpreta al Dr. Leslie Ferrier. Previamente, el histrión ha participado en obras como “Fifty Shades of Grey” y “The Fall”.

Jamie Dornan como el Dr. Ferrier en la película "Cacería en Venecia" (Foto: 20th Century Studios)

4. Tina Fey como Ariadne Oliver

Si bien Tina Fey es reconocida por sus papeles de comedia, parece que demostrará su talento en un papel mucho más serio gracias a esta película. Ella le da vida a Ariadne Oliver, la amiga de Poirot que lo lleva a la sesión de espiritismo.

Tina Fey como Ariadne Oliver en la película "Cacería en Venecia" (Foto: 20th Century Studios)

5. Jude Hill como Leopold Ferrier

Jude Hill vuelve a reunirse con Jamie Dornan y Kenneth Branagh, tras haber trabajado juntos en “Belfast”. El joven actor interpreta a Leopold Ferrier en la ficción.

Jude Hill como Leopold Ferrier en la película "Cacería en Venecia" (Foto: 20th Century Studios)

6. Kyle Allen como Maxime Gerard

Maxime Gerard es uno de los personajes que no aparece en la novela, por lo que será interesante conocer su papel en el film. El actor que lo interpreta es Kyle Allen, quien tiene los títulos “The Map of Tiny Perfect Things”, “The Greatest Beer Run Ever” y “The In Between” en su filmografía.

Kyle Allen como Maxime Gerard en la película "Cacería en Venecia" (Foto: 20th Century Studios)

Otros actores y personajes de “A Haunting in Venice”:

Camille Cottin como Olga Seminoff, quien desapareció en la novela tras la muerte de su empleadora.

quien desapareció en la novela tras la muerte de su empleadora. Ali Khan como Nicholas Holland, otro de los asistentes a la sesión de espiritismo.

otro de los asistentes a la sesión de espiritismo. Emma Laird como Desdémona Holland, también asistente a la sesión de espiritismo.

también asistente a la sesión de espiritismo. Kelly Reilly como Rowena Drake, quien tiene la intención de conectarse con alguien fallecido.

quien tiene la intención de conectarse con alguien fallecido. Riccardo Scamarcio como Vitale Portfoglio, otro personaje que no aparece en la novela original.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “A HAUNTING IN VENICE”?

El largometraje se estrenó en cines de México y Latinoamérica el jueves 14 de septiembre del 2023. Un día después, el viernes 15 de septiembre, el film llega a Estados Unidos y España.