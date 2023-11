Tres de las protagonistas de “Mean Girls” (“Chicas pesadas” en Hispanoamérica y Chicas malas en España), popular película adolescente de 2004, se reunieron para protagonizar un comercial del Black Friday de Walmart. Se trata de Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

En el anuncio de la reconocida tienda de autoservicio las tres actrices vuelven a interpretar a las recordadas Cady Heron, Karen Smith y Gretchen Weiners, y recrearon algunas de las escenas más icónicas de la cinta dirigida por Mark Waters como Karen dando el clima y Gretchen utilizando “fetch”.

A pesar de que el clip emocionó a los fans de “Chicas pesadas”, también se pregunta por qué Rachel McAdams no participó en el video promocional.

LA RAZÓN POR LA QUE RACHEL MCADAMS NO FUE PARTE DE LA REUNIÓN DE “CHICAS PESADAS”

La ausencia de actriz canadiense de 44 años revivió los rumores sobre su presunta rivalidad con Lindsay Lohan, quien supuestamente había comenzado a tener celos de Rachel McAdams luego de que le quitara el papel de Regina George.

No obstante, fuentes cercanas a la producción desmintieron cualquier conflicto e indicaron que la actriz recordada por películas como “The Notebook”, “Sherlock Holmes” y “Spotlight” optó por no unirse al anuncio.

“Se les ofreció a todas, pero Rachel no quiso hacerlo”, reveló una fuente a Page Six después de que se publicó el comercial el 1 de noviembre de 2023. “Pero a los tres les encantó estar juntos para su reunión. Se lo pasaron muy bien hablando sobre ser mamás y definitivamente fue una pérdida no tener a Rachel allí” agregó.

Lacey Chabert, Lindsay Lohan y Amanda Seyfried, las protagonistas de "Mean Girls", se reunieron después de casi dos décadas (Foto: Walmart)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE RACHEL MCADAMS SE MANTIENE ALEJADA

Esta no es la primera vez que Rachel McAdams prefiere no ser el centro de atención, incluso se tomó un descanso de dos años en la actuación para no perder la cordura. “Me sentí culpable por no aprovechar la oportunidad que me estaban brindando porque sabía que estaba en un lugar muy afortunado”, explicó a Bustle en su momento.

“Pero también sabía que no concordaba del todo con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerda”.