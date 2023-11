¿Recuerdas “Chicas pesadas”, esa película icónica de principios de los 2000 que todas las jóvenes han visto al menos una vez? Pues prepárate para el regreso a la preparatoria más mordaz y popular con “Mean Girls: The Musical”. Tina Fey nos trae un nuevo giro en la historia, con un elenco fresco y pegajosas canciones que seguramente te llevarán en un viaje nostálgico y lleno de risas.

Adiós a las caras conocidas como Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert y Amanda Seyfried, quienes dieron vida a las reinas de la secundaria North Shore en la película original.

En esta ocasión, damos la bienvenida a un nuevo grupo de talentosos actores y actrices que se están preparando para brillar en la pantalla grande.

Los roles principales ahora están en manos de Angourie Rice (“Spider-Man: No Way Home”) como Cady Heron, Reneé Rapp (“The Sex Lives of College Girls”) como Regina George, Bebe Wood (“Trollhunters: Tales of Arcadia”) como Gretchen Wieners, y Avantika Vandanapu (“Senior Year”) como Karen Shetty. Estos jóvenes talentos están listos para darle un nuevo giro a los personajes icónicos.

¡Pero espera, aún hay más! Algunos de los rostros familiares que todos amamos están de regreso. Tina Fey retoma su papel como la sabia Ms. Norbury, y Tim Meadows vuelve como el director Duvall. La combinación de experiencia y frescura promete una actuación memorable.

Tina Fey retoma su papel como la sabia Ms. Norbury en "Mean Girls: The Musical" (Foto: Paramount Pictures)

SINOPSIS DE “MEAN GIRLS: THE MUSICAL”

La trama de “Mean Girls: The Musical” sigue siendo la misma que todos conocemos y amamos. Cady Heron, la nueva chica en la secundaria North Shore, es aceptada en el grupo de élite de chicas populares, las “Plásticas”, liderado por la astuta Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen.

La diversión comienza cuando Cady comete el error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels. Esto la pone en la mira de Regina y desencadena una serie de eventos cómicos y a veces conmovedores. Cady se embarca en una misión para derrocar a la reina del drama, con la ayuda de sus amigos marginados Janis y Damian. A lo largo del camino, aprenderá la importancia de ser fiel a uno mismo en medio del caos de la vida en la escuela secundaria.

Prepárate para una dosis de drama, humor y lecciones sobre la importancia de la autenticidad en este emocionante musical basado en el icónico mundo de “Mean Girls”.

TRÁILER DE “MEAN GIRLS: THE MUSICAL”

FECHA DE ESTRENO DE “MEAN GIRLS: THE MUSICAL”

La pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo podremos disfrutar de “Mean Girls: The Musical”? La respuesta es que no tendrás que esperar mucho, ya que la película está programada para estrenarse el 12 de enero de 2024 en las salas de cine de Estados Unidos.

Así que, asegúrate de marcar esa fecha en tu calendario y prepara a tus amigos para una cita con la comedia y el drama adolescente.