“Parasyte: The Grey” (en español: “Parasyte: Los grises”) es una de las grandes alternativas del catálogo de Netflix para los seguidores de la ciencia ficción y el suspenso. Además, es la opción perfecta para aquellos fans del manga original de Hitoshi Iwaaki y, por supuesto, del anime derivado que se estrenó en el 2014. Así, es probable que más de uno haya notado el cameo de un personaje que conecta ambas producciones audiovisuales. En ese sentido, ¿sabes exactamente quién es Shinichi Izumi? Pues, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “Parasyte: The Grey” se compone de 6 capítulos en total y está protagonizada por Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan y Lee Jung-hyun.

Todos juntos narran la historia de unos parásitos desconocidos que se apoderan de huéspedes humanos y van ganando poder. Entonces, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Parasyte: Los grises”:

EL ANIME Y LAS DIFERENCIAS CON LA SERIE “PARASYTE: THE GREY” DE NETFLIX

Es importante aclarar que, a diferencia del anime “Parasyte -the maxim-” (conocido en su idioma original como “Kiseijû: Sei no Kakuritsu”), “Parasyte: The Grey” planteó una historia nueva, por lo que aparentemente no es una adaptación exacta del manga.

De esta manera, la serie se centra en Su-in, una joven cuyo parásito no puede apoderarse de su cerebro y se convierte en parte de ella misma.

Por lo tanto, se esperaba que el protagonista del anime no apareciera... Sin embargo, el último episodio nos sorprendió con su poderoso cameo.

¿QUIÉN ES SHINICHI IZUMI DE LA SERIE “PARASYTE: THE GREY”?

Shinichi Izumi es el personaje principal de la serie anime “Parasyte -the maxim-”, a quien conocimos como un estudiante de instituto cuyo parásito Migi solo consigue controlar su brazo derecho.

Entonces, ambos aprenden a coexistir y luchan contra otros parásitos que consideran a los humanos como mera comida.

EL CAMEO DE SHINICHI IZUMI EN “PARASYTE: THE GREY”

El cameo de Shinichi Izumi en “Parasyte: The Grey” implica que tanto el anime como la serie de Netflix existen en el mismo universo, lo que significa que el chico puede ser parte fundamental de una eventual temporada 2 de la producción.

Así, seguro más de uno está ansioso de ver a Su-in interactuando con Shinichi en nuevos episodios. ¿El actor Masaki Suda seguirá interpretando a este último personaje? Pues, solo el tiempo y el gigante del streaming lo dirán.