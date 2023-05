“House of the Dragon″ fue una de las producciones más populares de HBO en el 2022. Para muchos fans, la precuela de “Game of Thrones” estuvo a la altura del universo planteado por George R.R. Martin, por lo que esperan con ansias el lanzamiento de la segunda temporada de la serie.

¿Qué pasará con Rhaenyra, Daemon y el resto de personajes de la dinastía Targaryen? Pues, debemos esperar hasta el 2024 para averiguar las consecuencias de la muerte del príncipe Lucerys en la trama.

Sin embargo, tenemos información crucial sobre el rodaje de la nueva entrega de “La Casa del Dragón”. En ese sentido, podemos asegurar que el equipo de producción está haciendo todo lo posible por cumplir con el plazo establecido respecto al lanzamiento de la segunda parte del spin-off de “Juego de Tronos”.

¿CUÁNDO INICIARON LAS GRABACIONES DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”?

A través de su blog oficial, el autor George R.R. Martin confirmó que las grabaciones de la temporada 2 de “House of the Dragon″ iniciaron el 11 de abril del 2023. Además, a diferencia de otros proyectos de Hollywood, se sabe que el programa no se ha visto afectado por la huelga del Sindicato de Guionistas.

“Los guiones de los ocho episodios se terminaron hace meses, mucho antes de que comenzara la huelga. Cada capítulo ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones, para abordar las notas de HBO, mis notas, preocupaciones presupuestarias, etc. No habrá más revisiones. Los escritores han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el elenco y el equipo... y por supuesto los dragones”, escribió.

¿DÓNDE SE FILMA “HOUSE OF THE DRAGON 2”?

El equipo ha grabado en Reino Unido, Gales y España. Precisamente, la web especializada Los Siete Reinos reveló que la filmación en este último territorio se desarrollaría del 17 al 25 de mayo.

Diversos usuarios de las redes sociales han compartido imágenes de algunas locaciones de este país. Entre ellos, destaca Extremadura, exactamente el pueblo de Trujillo en la ciudad de Cáceres. Este sitio es conocido en la ficción como Desembarco de Rey.

Vale precisar que se grabó en el Casco Histórico de Cáceres y en la zona de plaza de San Mateo y plaza de San Jorge. Además, según el referido portal, se planearía rodar en el entorno de Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres.

Imagen del rodaje de la segunda temporada de "House of the dragon" en España (Foto: Los Siete Reinos)

¿QUÉ ACTORES DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″ HAN SIDO VISTOS DURANTE LAS GRABACIONES EN ESPAÑA?

Algunos de los actores que han sido vistos por los fans de tierras españolas son Phia Saban (Reina Helaena), Luke Tittensor (Arryk Cargyll), Freddie Fox (Gwayne Hightower) y Emma D’Arcy (Rhaenyra)

En esa misma línea, la usuaria de Twitter @magi2296 compartió una fotografía al lado de Olivia Cooke (Reina Alicent) y Fabien Frankel (Criston Cole), teniendo como fondo uno de los sets de rodaje de la serie.