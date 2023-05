¿Se imaginan no haber disfrutado de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español)? Pues la serie que cuenta la intrigante historia de la Danza de Dragones durante el auge del reinado Targaryen casi fue cancelada por HBO Max, incluso antes de que viera la luz del día.

Esta no es la primera vez que la productora toma una decisión similar. Antes de que se ordenara la adaptación de un fragmento del libro “Fire and Blood” (“Fuego y Sangre”) de George R.R. Martin, ya había producido el primer episodio de otro spin off de “Game of Thrones”.

Se trataba de una serie sobre la Larga Noche, el periodo cuando los Caminantes Blancos, los villanos sobrenaturales del programa original, aparecieron por primera vez en Poniente.

Pese a que habían invertido 30 millones de dólares en “Bloodmoon”, el título provisional del spin-off, y tenían a Naomi Watts como una de las protagonistas, el piloto no había dado la talla para los ejecutivos de HBO y aplicaron una matanza a lo Boda Roja en ese mismo instante.

Algo similar casi sucede con “House of the Dragon” y aquí te lo explicamos.

HBO CASI CANCELA “HOUSE OF THE DRAGON”

En un inicio, la producción de “House of the Dragon” no estaba al nivel de lo que vimos en agosto de 2022, cuando se estrenó la primera temporada de la serie.

Por lo menos, eso era lo que pensaban los ejecutivos del estudio, quienes estuvieron a punto de cancelar la serie. Al no cumplir los exigentes estándares que tiene HBO para las series que publica, iban a dar el proyecto por acabado.

Así lo reveló Ryan Condal, uno de los creadores de la serie, en una entrevista con IndieWire el 3 de mayo de 2023.

¿Cómo es que “House of the Dragon” logró ver la luz del día y volverse una de las mejores series de la plataforma de streaming? Pues la intervención del escritor de los libros fue clave para su supervivencia.

George RR Martin, el escritor de "Game of Thrones" en Dijon, Francia (Foto: AFP)

GEORGE RR MARTIN SALVÓ A “HOUSE OF THE DRAGON” DE LA CANCELACIÓN

A diferencia de “Bloodmoon”, “House of the Dragon” estaba inspirada en uno de los libros de George R.R. Martin y, para colmo, en uno de sus periodos favoritos en el universo de Canción de Hielo y Fuego.

Debido al gran cariño que tenía por la historia de la Danza de Dragones, el autor decidió intervenir y reestructurar lo que se había estado haciendo para cumplir con los estándares de HBO Max.

“Ese fue el spin-off más importante para él y no estaba contento con la forma en que se había desarrollado. HBO iba a archivarlo y él no quería que hicieran eso. Quería que le diera otra oportunidad”, dijo Ryan Condal en la entrevista con IndieWire.

Aunque Martin no fue guionista de ninguno de los 10 episodios de la primera temporada, si estuvo como showrunner y productor ejecutivo del programa, por lo que supervisó de cerca de que la serie contara la historia como es debido.