Sin lugar a duda, “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” se ha convertido en la producción preferida para quienes gustan de las series de época; y como no amarla, si es la precuela de la exitosa “Bridgerton”; es decir, nos muestra cómo llega al poder una joven Charlotte, además de presentarnos varios secretos de la nobleza. Pero no sólo la trama ha atrapado a la audiencia, también el vestuario que utilizan los personajes, en especial la protagonista.

Si tú también quedaste cautivado con todas las indumentarias, te contamos algunos datos respecto a ellas que fueron reveladas. Cabe señalar que el drama, de seis episodios, llegaron a Netflix el 4 de mayo de 2023.

En "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" vemos a la joven desde su llegada a Inglaterra hasta su matrimonio temprano con el rey George III (Foto: Netflix)

EL VESTUARIO DE “LA REINA CHARLOTTE: UNA HISTORIA DE BRIDGERTON”

Para mostrar a la audiencia la vestimenta que usaba la realeza en la era de la Regencia, los diseñadores de vestuario de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” se inspiraron en la Casa de Windsor. Sí, en la Casa Real del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

De acuerdo con Lyn Elizabeth Paolo, encargada de diseñar el vestuario de la protagonista, interpretada por India Amarteifio, señaló que los personajes en varias de sus escenas estuvieron restringidos por la indumentaria que usaban ese momento. Por ejemplo, mencionó que tras el primer episodio, a Charlotte prácticamente la “metieron” en un vestido con incrustaciones de zafiros para casarse con el rey Jorge III de Gran Bretaña.

No sólo ello, contó que la ropa que iba a usar el elenco debía ser elaborado de forma muy cuidadosa, teniendo largas jornadas; ya que a lo largo de la historia, se tuvo que diseñar más de mil disfraces inspirados en los períodos georgiano y de regencia, así como 500 coronas, precisó en entrevista con The New York Times.

En "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" vemos a una joven reina muy enamorada (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ VESTUARIOS DE LA REALEZA SE INSPIRARON?

Paolo detalló que el vestido de novia de Charlotte se inspiró en el traje de coronación original de la reina Isabel II, en el Palacio de Kensington. Si haces un comparativo, podrás notar que estas referencias están en la chaqueta y el chaleco que George usa para la boda.

Respecto al trabajo realizado con las coronas que se diseñaron para la precuela, aseguró que eran copias exactas a las reales, aunque con imitaciones de joyas. Asimismo, los invitados vestían túnicas de estado para estar alineados.

La reina Charlotte no solo cuenta la historia de fondo del personaje titular, sino que también muestra los cambios de su carácter (Foto: Netflix)

¿CÓMO FUE LA EVOLUCIÓN EN EL VESTUARIO DE LA REINA CHARLOTTE?

La diseñadora dijo en la misma entrevista que a medida que pasan los años, Charlotte va cambiando su forma de vestir. ¿Por qué? Pues al ser ella quien encarna a toda la familia real, debe lucir acorde a su época; de ahí que sus pelucas son cada vez más altas y sus vestidos más ornamentados.