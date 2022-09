Un anuncio de Ryan Reynolds ha emocionado a muchos fans de Marvel: el galardonado actor Hugh Jackman regresará con su memorable personaje Wolverine en la película “Deadpool 3″.

Así, el gran retorno del artista también ha generado algunas dudas en el público. Sobre todo, considerando que el personaje falleció en su tercera cinta, estrenada en el 2017.

A continuación, conoce cómo se explica el regreso de Hugh Jackman con su mítico personaje a “Deadpool 3”, si Wolverine murió en “Logan”.

¿CUÁL SERÍA LA EXPLICACIÓN DEL REGRESO DE HUGH JACKMAN COMO WOLVERINE EN “DEADPOOL 3″?

Debemos considerar que, a pesar de la muerte del personaje en “Logan”, el multiverso ofrece una cantidad infinita de posibilidades para el retorno de Wolverine en “Deadpool 3″.

De esta manera, según Screen Rant, su regreso tendría mayor sentido si Deadpool forma un equipo con el Wolverine de la línea de tiempo original de X-Men, en vez de recurrir a la línea que culmina con su deceso.

Vale precisar que, si esta reaparición ocurre en un punto anterior a los eventos de “Logan”, se correría el riesgo de quitarle la intensidad que supuso la gran conclusión del personaje en su tercera cinta.

Por otro lado, también existe la posibilidad de tener una versión completamente nueva de Wolverine, extraída del multiverso.

Lo cierto es que, con cualquiera de estas probabilidades, tendremos a Hugh Jackman encarnando una vez más a esta figura tan querida. Esto, teniendo en cuenta que, hasta el momento, “Deadpool 3” es el único largometraje confirmado del intérprete australiano repitiendo este papel.

"Deadpool 3" volverá a unir a Ryan Reynolds y Hugh Jackman (Fotos: 20th Century Fox, Marvel Entertainment)

LO QUE DICEN RYAN REYNOLDS Y HUGH JACKMAN SOBRE EL RETORNO DE WOLVERINE

Tras el anuncio, Ryan Reynolds y Hugh Jackman publicaron un video en conjunto. Allí, trataron de responder la interrogante: “¿Cómo es que Wolverine sigue vivo en ‘Deadpool 3′?”.

Entonces, iniciaron comentando que los sucesos de “Logan” ocurren en el 2029, por lo que hay un periodo de tiempo en el que no sabemos qué pasó con él. Tras esto, simplemente la canción “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham! evita que escuchemos lo que dicen.

Para algunos, esta sería una pista de lo que se vería en la cinta. Sin embargo, de acuerdo con el tono divertido del clip, es posible que solo sea un audiovisual para despistar a los fanáticos.

FECHA DE ESTRENO DE “DEADPOOL 3″

El pasado martes 27 de septiembre, Ryan Reynolds reveló que “Deadpool 3″ se estrenará en cines el 6 de septiembre del 2024. Así, a 2 años de su próximo lanzamiento, la película de Marvel ya ha generado muchísima expectativa en diversas redes sociales.