“Deadpool & Wolverine” es la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) de los últimos años. Y no solo porque las cintas del personaje de Ryan Reynolds sean de lo más divertidas e irreverentes, sino porque significa el regreso de Hugh Jackman como Logan. Y la expectativa ha crecido más, en especial, por la química mostrada en el tráiler oficial de la cinta que llega a las salas de Estados Unidos y el resto del mundo en julio.

Antes de la proyección al público, hay un preestreno oficial para los críticos especializados, por lo que ya se ha conocido algunos adelantos de las opciones con respecto a lo presentado en la pantalla grande.

En Rotten Tomatoes, por ejemplo, el filme ha debutado con un 81% de aprobación en 170 reseñas. Los temores de que fuera un fracaso en cuanto al desarrollo de la historia se han disipado de a pocos.

Antes de que te muestre las críticas más importantes de “Deadpool & Wolverine”, te dejo el tráiler oficial de la película de Marvel que apunta a ser un próximo éxito de taquilla:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA DE “DEADPOOL & WOLVERINE”?

Molly Freeman, Screen Rant: “En definitiva, ‘Deadpool & Wolverine’ es una película hecha para complacer al público, y lo logra. Pone a trabajar el multiverso de Marvel, utilizando el concepto de forma inteligente y económica para incluir referencias que abarcan toda la gama. Puede que no funcione para todo el mundo, pero después de unas cuantas decepciones con el multiverso, ‘Deadpool & Wolverine’ superó con creces mis expectativas”.

David Rooney, The Hollywood Reporter: “Seré sincero, la película me pareció desordenada y sobrecargada, pero me reí casi con la misma frecuencia con la que me encogí por su odiosidad y no puedo negar que una gran audiencia disfrutará de cada momento”.

Ross Bonaime, Collider: “‘Deadpool & Wolverine’ es una maravilla, una de las películas más divertidas del Universo Cinematográfico de Marvel y, como No Way Home, otro ejemplo de lo bien que Marvel puede integrar el pasado de esta compañía en el futuro de una manera satisfactoria. Deadpool siempre ha parecido un personaje encasillado en una serie de limitaciones y ahora, con Deadpool & Wolverine, tenemos la mejor versión de él hasta ahora porque se han aflojado las riendas”.

Jenna Anderson, Phase Zero - ComicBoock: “‘Deadpool & Wolverine’ es una sorpresa tan agradable (tanto por sus elementos asombrosos como por la razón sentimental de que esos elementos existan) que casi parece un milagro. Los pocos defectos de la película se ven compensados por su narrativa puramente taquillera y la alegre relación de sus dos protagonistas. A través de su ejecución sin restricciones y las actuaciones increíblemente entretenidas de su elenco, ‘Deadpool & Wolverine’ sirve como el recordatorio más improbable de por qué nos importan las películas de superhéroes en primer lugar”.

¿CÓMO VER “DEADPOOL & WOLVERINE”?

La película “Deadpool & Wolverine” se estrena el jueves 25 de julio en los cines de Estados Unidos y el resto del mundo. Para ver la cinta, debes consultar tu cartelera local. Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial en el streaming.