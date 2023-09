En el panorama actual, existe una abundancia de opciones en cuanto a servicios de streaming de pago, como Netflix, AMC+ y Amazon Prime Video, que brindan a los usuarios la oportunidad de disfrutar de su contenido favorito. No obstante, esta amplia oferta puede generar dificultades a la hora de elegir cuál suscribirse y, aún más importante, qué series o películas merecen la pena ver. Con este propósito en mente, en MAG hemos llevado a cabo una selección minuciosa para presentarte los lanzamientos más destacados durante la semana del 4 al 10 de septiembre.

El periodo anterior, la valla estuvo bastante alta, pues llegaron grandes títulos como el live-action “One Piece”, “La rueda del tiempo” y la última temporada de “Desencanto”.

En esta ocasión, también habrá una amplia variedad que incluye varias producciones coreanas, series dramáticas inspiradas en la vida real, documental y un nuevo spin-off de “The Walking Dead”.

LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE

1. “De regreso al amor” (Netflix)

Fecha de estreno: lunes 4 de septiembre

Si eres un apasionado de las novelas románticas coreanas con un toque de humor, “De regreso al amor” es la elección perfecta para ti. La historia se centra en Choi Ban-do y Ma Jin-joo, una pareja casada que ha enfrentado un deterioro en su relación con el tiempo. Él se convierte en el principal proveedor del hogar, mientras que ella lucha diariamente con problemas de autoestima. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando viajan en el tiempo y regresan a su pasado universitario, donde tienen la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones que tomaron en su vida para evitar cometer los mismos errores en el futuro. ¿Volverán a estar juntos?

2. “La sirenita” (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 6 de septiembre

“La sirenita”, el live-action que adapta la historia de Ariel, finalmente llega a la plataforma de Disney+, por lo que podrás disfrutarla desde tu hogar si no pudiste verla en cines. Al igual que la versión original, la trama gira en torno a una joven sirena que vive en las profundidades del mar y que busca explorar las maravillas de la superficie. Después de enamorarse a primera vista de un príncipe humano, hará un trato para poder caminar sobre tierra, sin saber que le costará más caro de lo que esperaba.

3. “Tribunal implacable” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 6 de septiembre

“Tribunal implacable” es otra serie coreana que llega esta semana. La historia gira en torno a una testaruda fiscal y un psiquiatra infantil que son asignados a un grupo de fuerzas especiales. Ambos tendrán que resolver crímenes en contra de mujeres y niños.

4. “Scouts Honor: Los archivos secretos de los Boy Scouts de EE.UU.” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 6 de septiembre

Para aquellos que disfrutan de los documentales, “Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America” presenta la crónica de sobrevivientes, informantes y expertos que desvelan décadas de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados por los Boy Scouts of America y su impacto devastador. A través de testimonios conmovedores y reveladores, esta obra ofrece una profunda exploración de secretos guardados por mucho tiempo y las consecuencias desgarradoras que involucran a una organización icónica.

5. “Top Boy” Temporada 3 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 7 de septiembre

“Top Boy” regresa con una tercera temporada, se centra en el impactante asesinato de Jamie por parte de Sully, una figura clave en los planes de retiro de Dushane, lo que plantea preguntas sobre el destino de su rivalidad sepultada durante mucho tiempo. En medio del caos, los hermanos afligidos de Jamie, Stef y Aaron, están listos para buscar venganza. La presencia persistente del gánster de Liverpool, Curtis, y su pandilla aumenta la tensión, ya que podrían buscar venganza a pesar de las advertencias de Sully.

6. “El cuerpo en llamas” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 8 de septiembre

Úrsula Corberó es la protagonista de “El cuerpo en llamas”, una serie española llena de intriga que se centra en la resolución de un misterioso crimen. Cuando el cuerpo calcinado de un policía aparece, las principales sospechas recaen en su esposa y en el hombre que se presume era su amante. Sin embargo, la verdadera pregunta que acecha es: ¿Quién es el verdadero culpable? Esta apasionante narrativa está inspirada en hechos verídicos.

7. “The Changeling” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 8 de septiembre

“The Changeling” es una serie basada en el libro superventas de Victor LaValle y se presenta como un cuento de hadas para adultos, entrelazando elementos de horror, paternidad y misterio mientras sigue una peligrosa odisea en una Nueva York desconocida. Protagonizada por LaKeith Stanfield y con un elenco destacado, la serie promete una experiencia única y fascinante.

8. “Tu tiempo llama” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 8 de septiembre

Otro dorama, aunque con un toque más dramático es “Tu tiempo llama”. La trama sigue la vida de Jun-hee, quien ha estado añorando a su fallecido novio durante un año. En un inesperado giro del destino, Jun-hee viaja en el tiempo hasta el año 1998, donde se encuentra con Si-heon, un hombre que sorprendentemente se asemeja de manera asombrosa a su antiguo amor. Este cautivador relato de amor nos sumerge en una búsqueda de conexiones y segundas oportunidades en medio de las complejidades temporales y el poder del corazón.

9. “La vida es un pastel” (Prime Video)

Fecha de estreno: 8 de septiembre

“La vida es un pastel” es una película basada en eventos reales que relata la historia de dos amigas que residen en Los Ángeles. Corinne, una amiga extrovertida, persuade a Jane, una talentosa pero reservada panadera, para embarcarse en un proyecto conjunto. Su plan implica llevar pasteles a bares durante un año, con la intención de ayudar a Jane a forjar confianza en sí misma. Sin embargo, sus vidas toman un giro inesperado cuando se enfrentan a un diagnóstico impactante que pondrá a prueba su amistad y su perspectiva de la vida.

10. “The Walking Dead: Daryl Dixon” (AMC+)

Fecha de estreno: domingo 10 de septiembre

“The Walking Dead” no ha acabado. Después del estreno de “Dead City”, que tuvo como protagonistas a Maggie y Negan, llega el spin-off que sigue el viaje de Daryl al otro lado del océano atlántico. El personaje de Norman Reedus llega a Francia para toparse con una importante misión: transportar a una posible cura para la humanidad.