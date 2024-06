Tras resolver algunos conflictos, la sede central de Riley parecía en orden con cinco emociones: Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, pero la llegada de Ansiedad y sus amigos: Aburrimiento, Envidia y Vergüenza provocará un caos en la mente adolescente de la protagonista de “Inside Out 2″, secuela de la exitosa película animada de 2015. La nueva cinta se ambienta ocho años después de la primera entrega y cuenta con la dirección de Kelsey Mann (en su debut como director). ¿Cuándo se estrenará y cuándo estará disponible en streaming?

El largometraje producido por Mark Nielsen y escrito por Meg LeFauve cuenta con un elenco de voces conformado por actores como Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, June Squibb, Ron Funches, Yong Yea, Steve Purcell, James Austin Johnson, Kensington Tallman, Sumayyah Nuriddin-Green, Grace Lu, Diane Lane y Kyle MacLachlan.

En una entrevista con ComicBook, el director de “Inside Out 2″ reveló que varias ideas no llegaron al montaje final, por lo tanto, espera una tercera película. “Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas surgen de jugar en este mundo, tanto para las ubicaciones como para los personajes”, dijo. “Hay tantas ideas no sólo de la primera película sino especialmente de esta , donde pienso: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente. No sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’”.

Maya Hawke como la voz de Ansiedad en la película "Inside Out 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “INSIDE OUT 2″ A DISNEY+?

“Inside Out 2″ se estrenará exclusivamente en cines a partir del 14 de junio de 2024 en Estados Unidos, pero a algunos países de Latinoamérica llegará el jueves 13 de junio. Entonces, ¿cuándo estará disponible en Disney+? Aproximadamente 100 días después de que finalice la presentación en cines.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta, se estima que podría estar disponible en dicha plataforma de streaming a partir de septiembre de 2024. No obstante, esto podría variar de acuerdo con el desempeño en taquilla de la nueva película.

¿Cuándo se lanzará “Inside Out 2″ en formato digital?

Normalmente, Disney pone sus películas a disposición para comprar o alquilar en la mayoría de los principales servicios PVOD aproximadamente dos meses después de su debut en cines. Lo que deja como fecha tentativa agosto de 2024.

SINOPSIS DE “INSIDE OUT 2″

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Inside Out 2′ regresa a la mente de la ahora adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una repentina demolición para dejar espacio a algo completamente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, quienes llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa en todos los sentidos, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad y sus amigos! Aburrimiento, Envidia y Vergüenza”.

TRÁILER DE “INSIDE OUT 2″

REPARTO DE “INSIDE OUT 2″

Amy Poehler como Alegría

Phyllis Smith como Tristeza

Lewis Black como Furia

Tony Hale como Temor

Liza Lapira como Desagrado

Maya Hawke como Ansiedad

Ayo Edebiri como Envidia

Adèle Exarchopoulos como Ennui (on-wee) “Aburrimiento”

Paul Walter Hauser como Vergüenza

June Squibb como Nostalgia

Ron Funches como Bloofy

Yong Yea como Lance Slashblade

Steve Purcell como Secreto Más Terrible

James Austin Johnson como Bolsita

Kensington Tallman como Riley Andersen

Sumayyah Nuriddin-Green como Breeonna “Bree” Young

Grace Lu as Grace Hsieh

Lilimar como Valentina “Val” Ortiz

Diane Lane como Jill Andersen

Kyle MacLachlan como Bill Andersen