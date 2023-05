“Love to Love You, Donna Summer” es un documental dirigido por Roger Ross Williams y Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer. La producción es sobre la vida y carrera de La reina de la música disco, quien falleció en mayo del 2012.

El documental sobre LaDonna Adrian Gaines (nombre real de la cantante) se estrena en mayo del 2023 en una popular plataforma de streaming y mostrará videos de actuaciones y fotos antiguas de la artista.

Asimismo se podrá ver algunas grabaciones caseras nunca antes compartidas y que fueron realizadas por Donna Summer. En la nota, te compartimos la fecha de estreno del documental y otros datos sobre la cantante.





¿Qué día se estrenará “Love to Love You, Donna Summer”?

El documental que tiene entre sus directores a la hija de la cantante llegará a HBO Max el 20 de mayo del 2023.





¿Cuánto dura “Love to Love You, Donna Summer”?

El documental sobre la cantante que falleció en el 2012 por cáncer de pulmón y estará en HBO Max tiene una duración de 105 minutos.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Love to Love You, Donna Summer”?

La producción estará disponible en HBO Max, la plataforma de streaming tiene dos planes: estándar (29.90 soles mensuales, 3 meses por 79.90 soles y 254.90 soles al año) y móvil (19.90 soles mensuales, 53.90 por 3 meses y 167.90 al año).

El- plan móvil permite utilizar la aplicación de películas y series en tus celular, Tablet o iPad. En el caso del plan estándar te permite disfrutar el catálogo en un televisor, smartphone, Tablet, iPhone y iPad.





¿De qué trata “Love to Love You, Donna Summer”?

El documental sobre la cantante mostrará videos que no han sido compartidos anteriormente y que permitirá conocer más sobre la cantante que gracias a su talento fue conocida como La reina de la música disco.





Tráiler de “Love to Love You, Donna Summer”









¿Quién fue Donna Summer?

La artista cuyo nombre real era LaDonna Adrian Gaines fue una cantante que nació en Massachusetts en 1948 y falleció en Florida en el 2012, gracias a su talento recibió muchos apodos como La Primera Dama del Amor y La Reina de la Música Disco.

Su talento hizo que vendiera más de 150 millones de discos alrededor del mundo y ganara los premios Grammy cinco veces. Entre los temas más conocidos de Donna Summer se encuentran “Last Dance”, “Hot Stuff”, “MacArthur Park”, “On the Radio”, “She Works Hard for the Money”, “Love to Love you Baby”, “I Feel Love”, “This Time I Know It’s for Real”, “Bad Girls” y “No More Tears (Enough is Enough)”.

La Reina de la Música Disco que también se dedicó a la pintura tuvo tres hijas: Mimi Sommer Dohler, Amanda y Brooklyn Sudano, ella participa como directora del documental sobre la vida de su famosa madre.

