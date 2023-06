La cuarta temporada de “Yo nunca” (Never Have I Ever), la producción de Netflix ya tiene fecha de estreno, la noticia probablemente crea sentimientos encontrados entre los seguidores de la serie de la plataforma porque la llegada de la temporada 4 a la plataforma también significa que la historia de Devi y sus amigos llega a su fin.

Y es que la serie que se estrenó en el 2020 se ha vuelto muy popular entre adolescentes y adultos, ya que probablemente muchos se identifican con las situaciones que se presentan en la vida de la protagonista y sus compañeros de clase. A continuación, te contamos la fecha de lanzamiento de la temporada 4.





¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de “Yo nunca”?

La serie llegará a Netflix el 8 de junio del 2023. La nueva temporada seguirá los acontecimientos ocurridos en la temporada 3, aunque también contará con nuevos personajes paras crear más drama en la vida de Devi.





¿Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de “Yo nunca”?

Teniendo en cuenta las temporadas anteriores de la serie sobre la vida de una adolescente que debe lidiar con los problemas típicos de la edad probablemente va a tener 10 episodios.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Yo nunca”?

Al igual que las temporadas anteriores, la cuarta estará disponible en Netflix. La plataforma de streaming ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo).

Tener presente que si deseas compartir tu cuenta con alguien que no vive contigo, debes pagar 7.90 más y crearle un perfil bajo la modalidad de miembro extra. Este pago adicional lo asume el dueño de la cuenta.





¿Cuál es el argumento de la temporada 4 de “Yo nunca”?

La última temporada de la serie va a poner fin al triángulo amoroso en la vida de Devi, ya que aunque en la tercera ella había tomado una decisión todo puede cambiar en la cuarta. Y es que llega un nuevo chico que podría causar caos en su vida.





Reparto de “Yo nunca”

Maitreyi Ramakrishnan (Devi Vishwakumar)

Richa Moorjani (Kamala)

Jaren Lewison (Ben Gross)

Darren Barnet (Paxton Hall-Yoshida)

John McEnroe (narrador de la serie)

Poorna Jagannathan (Dra. Nalini Vishwakumar)

Lee Rodríguez (Fabiola Torres)

Ramona Young (Eleanor Wong)

Niecy Nash (Dra. Jamie Ryan, la terapeuta de Devi)

Adam Shapiro (Sr. Shapiro, el profesor de historia)

Benjamin Norris (Trent Harrison)

Martin Martinez (Oliver Martinez)

Christina Kartchner (Eve Hjelms)

Dino Petrera (Jonah Sharpe)

Lily D. Moore (Rebecca, la hermana de Paxton)

Dana Vaughns (Marcus, un amigo de Paxton)

Cocoa Brown (directora de la escuela de Devi)

Alexandra Billings (consejera universitaria del instituto)

Rushi Kota (Prashant, el candidato de Kamala para un matrimonio arreglado)





Tráiler de “Yo nunca”









