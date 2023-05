Elizabeth Olsen se ha consolidado como una de las actriz más talentosas y exitosas de Hollywood. Tiene una larga trayectoria en la que ha destacado por protagonizar varias películas y series que la han llevado a la cima del éxito. Comenzó a actuar a los cuatro años junto a sus hermanas mayores Mary-Kate y Ashley Olsen, por lo que a lo largo del tiempo y gracias a su trabajo ha acumulado una gran fortuna.

Logró reconocimiento internacional por su papel como Bruja Escarlata/Wanda Maximoff en las películas de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel. Así hemos visto a Elizabeth Olsen en “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018), “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022) y en la miniserie “WandaVision” (2021) de Disney+.

Elizabeth Olsen ha trabajado duro para hacer su propio camino en el mundo de la actuación. También ha aparecido en películas como “Oldboy: días de venganza”, “Godzilla”, “Hank Williams” y “Muerte misteriosa”. Entonces, ¿a cuánto asciende la fortuna de la actriz estadounidense? Aquí te lo contamos.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (Foto: Marvel)

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE ELIZABETH OLSEN?

Según varios medios especializados, como Cosmopolitan y Parade.com, el patrimonio neto de Elizabeth Olsen en 2023 se estima en 11 millones de dólares. Cabe señalar que la artista ha ganado su dinero a través de su éxito como actriz.

Si bien la fortuna de Elizabeth Olsen puede parecer baja teniendo en cuenta que ha aparecido en varias películas de gran éxito, específicamente en el UCM; cabe recalcar que ella acepta papeles de películas independientes, los cuales son de bajo presupuesto.

¿CUÁNTO GANA ELIZABETH OLSEN AL AÑO?

Elizabeth Olsen gana más de 2 millones de dólares al año. Por supuesto, este ingreso anual cambiará según los proyectos en los que esté trabajando la actriz estadounidense.

Elizabeth Olsen posando el 20 de mayo de 2017 durante una sesión fotográfica para la película 'Wind River' en la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes (Foto: Valery Hache / AFP)

¿CUÁNTO GANA ELIZABETH OLSEN POR PELÍCULA?

El salario que gana Elizabeth Olsen por película es secreto guardado, ya que la intérprete ha preferido mantener esa información en privado.

De acuerdo a varios portales, Elizabeth Olsen habría ganado 2 millones de dólares por su papel en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Avengers: Endgame”. Sin embargo, esa cifra no tiene fundamento.

Para los papeles independientes, es probable que Elizabeth Olsen gane mucho menos que en las películas de Marvel. Ella solo se llevaría un porcentaje de las ganancias de las cintas.