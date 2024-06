“Daddio” es una película dramática escrita y dirigida por Christy Hall (“I Am Not Okay With This”, “It Ends With Us”) que originalmente fue concebida como una obra de teatro y en 2017 fue incluida en la Black List de los guiones no producidos más queridos en Hollywood. La ficción sigue una conversación entre una joven y su conductor mientras hablan sobre la vida, el amor y la pérdida. ¿Quieres saber más sobre la nueva producción?

La cinta se estrenó en el 50 ° Festival de Cine de Telluride el 1 de septiembre de 2023. Unos días después se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2023, como parte de su programa de proyección especial y llegará a los cines de Estados Unidos a finales de 2024.

Dakota Johnson y Sean Penn son los protagonistas de “Daddio”, que también cuenta con la participación de actores como Marcos A. Gonzalez, Zola Lloyd y Shannon Gannon.

Dakota Johnson es la protagonista de la película dramática "Daddio" (Foto: Sony Pictures Classics)

SINOPSIS “DADDIO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Sony Pictures Classics, “Daddio” se ambienta en Nueva York, en el aeropuerto JFK. “Una mujer joven salta al asiento trasero de un taxi amarillo, el taxista pone el vehículo en marcha mientras los dos se dirigen a la noche hacia Manhattan, entablando la conversación más inesperada que resulta en un viaje singular, épico y extraordinario”.

Por lo que he visto en el tráiler, una joven sube al taxi de Clark sin imaginar que le espera un viaje muy revelador. Al principio, ella está enfocada en sus asuntos personales, de hecho, se retoca el maquillaje y observa las calles, pero los comentarios del conductor dan pie a una reflexiva charla sobre el amor, la soledad y otros temas.

¿CÓMO VER “DADDIO”?

“Daddio” se estrena el 28 de junio de 2024 en los cines de Estados Unidos. ¿Cuándo llegará a otros países?

Fecha de estreno de “Daddio” en Estados Unidos: 28 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Daddio” en Canadá: 10 de septiembre de 2024

Fecha de estreno de “Daddio” en Argentina: 28 de junio de 2024

Fecha de estreno de “Daddio” en Alemania: 27 de junio de 2024

TRÁILER DE “DADDIO”

REPARTO DE “DADDIO”

Dakota Johnson como Girlie

Sean Penn como Clark

Marcos A. Gonzalez

Zola Lloyd

Shannon Gannon

Dakota Johnson interpreta a Girlie, mientras que Sean Penn interpreta a Clark en la película dramática "Daddio" (Foto: Sony Pictures Classics)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DADDIO”?

“Daddio”, que cuenta con Dakota Johnson, Ro Donnelly, Emma Tillinger Koskoff, Christy Hall, Paris Kassidokostas-Latsis y Terry Dougas como productores, tiene una duración de 101 minutos, es decir, 1 hora y 41 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DADDIO”?

El rodaje de “Daddio”, producida por las compañías Hercules Film Fund, TeaTime Pictures, Raindrop Valley, Projected Picture Works y Rhea Films, tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y Jersey City, Nueva Jersey, en diciembre de 2022. Las grabaciones duraron solo 16 días.