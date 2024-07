“Deadpool & Wolverine” era un sueño que Ryan Reynolds perseguía desde 2016. Le tomó cerca de seis años tener todas las luces verdes para empezar a trabajarlo. La indecisión de Hugh Jackman de salir del retiro de Logan era uno de los principales retos, pero luego hubo otra condición que debió cumplir para comenzar la película: cumplir el único deseo de Kevin Feige, el presidente de Marvel que le había rechazado otras ideas.

Fueron muchas propuestas que presentaron Reynolds y Shawn Levy, el director de la tercera película de “Deadpool”. Cuando estaban por tirar la toalla, recibieron el mensaje tan esperado de Jackman.

Logan decidió que era el momento de volver a ponerse las garras. Solo faltaba que Feige dijera que sí, que el proyecto se podía poner en marcha. Al saber que el actor se sumaba como Logan, exigió que se cumpliera su deseo de ver al personaje de una forma en particular.

Antes de que te cuente más sobre cómo se gestó “Deadpool & Wolverine”, te dejamos el tráiler oficial de la tercera película de “Deadpool”, que pronto podremos disfrutar en la pantalla del cine y en el streaming.

¿CUÁL FUE LA CONDICIÓN DE KEVIN FEIGE PARA PERMITIR EL REGRESO DE LOGAN DE “DEADPOOL & WOLVERINE”?

La única condición de Kevin Feige, presidente de Marvel, para permitir que Hugh Jackman regrese como Logan para la película “Deadpool & Wolverine” fue que el personaje volviera en su traje amarillo.

“Dijo: ‘Sí, pero él viste de amarillo. ¿Puede finalmente vestir de amarillo?’”, contó Shawn Levy en Shanghái, cuando promocionaba la película en China. A partir de esa condición, que cumplieron sin chistar, empezó a trabajar en la película junto a Ryan Reynolds.

No tenían mucho tiempo para pensar, además, porque estaban en la última reunión sobre la tercera película de “Deadpool”. Todas las ideas que Levy y Reynolds habían presentado no llegaron a buen puerto. Hasta que Jackman se comunicó con Reynolds para preguntarle si no era muy tarde para hacer “Deadpool & Wolverine”.

“Y un día, estábamos en nuestra última presentación. Estábamos a punto de decirle a Kevin Feige: ‘Creo que nos vamos a ir y volveremos más tarde, tal vez en un par de años, cuando tengamos una mejor idea de las cosas’. Y Hugh me llamó”, manifestó Reynolds en China, sobre la odisea que significó solo tener la aprobación de la cinta de Marvel.

Logan con el traje amarillo en una escena de la película “Deadpool & Wolverine” (Foto: Marvel)

¿CÓMO VER “DEADPOOL y WOLVERINE”?

La película “Deadpool & Wolverine” se estrena en los cines de Estados Unidos, y a nivel internacional, el viernes 26 de julio. Para esto, debes revisar tu cartelera local para no perderte la proyección de la cinta. Todavía no hay una fecha oficial de su lanzamiento en la plataforma de streaming Disney.