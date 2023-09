“El cuerpo en llamas” ha conseguido posicionarse como una de las series más vistas de Netflix. La producción true crime, protagonizada por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga reconstruye el mediático crimen de la Guardia Urbana en Barcelona, España, durante mayo de 2017. El programa de televisión reconstruye el asesinato de Pedro Rodríguez y la investigación en contra de Rosa Peral y Albert López.

Rodríguez y Peral eran pareja. Mientras que López fue sindicado como el amante de la mujer. Los que tenían un amor clandestino se convirtieron en los principales sospechosos de la muerte del primero y fueron llevados ante la justicia.

La serie reconstruye paso a paso el caso y también hace un mirada en la psicología de los involucrados en el crimen que remeció a la ciudadanía española. Los tres protagonistas formaban parte de la Guardia Urbana.

Si bien este género televisivo suele no tener reparos en mostrar los detalles más escabrosos de los asesinatos que aborda, en esta oportunidad, no se mostró la muerte de Pedro Rodríguez. ¿Cuál fue la razón? Aquí te contamos lo que se sabe. Pero antes puedes ver el tráiler oficial de “El cuerpo en llamas”:

¿POR QUÉ LA SERIE “EL CUERPO EN LLAMAS” NO MUESTRA LA MUERTE DE PEDRO RODRÍGUEZ?

La serie “El cuerpo en llamas” no muestra la muerte de Pedro Rodríguez por dos razones principales. La primera, para no caer en el amarillismo que circuló en torno al crimen, con detalles morbosos y otras especificaciones innecesarias para esta producción televisiva. Los espectadores han aplaudido esta decisión de la producción de Netflix.

Otra de los motivos esenciales es que la serie true crime se apega a la realidad del caso: el hecho de que los acusados, Rosa Peral y Albert López, se acusaron mutuamente y se quitaron la responsabilidad en el asesinato.

Por ello, el programa de televisión no da luces de quién fue el homicida ni cómo sucedió el crimen. En lo que sí ha ahondado es en los perfiles psicológicos de los involucrados, construyendo los pasos previos al asesinato.

Para ahondar en torno al caso de la Guardia Urbana, en la plataforma de streaming también se ha lanzado el documental “Las cintas de Rosa Peral”, con las declaraciones de una de las investigadas del crimen, así como material extra en torno del caso.

Los acusados representados en la serie “El cuerpo en llamas” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “EL CUERPO EN LLAMAS”?

La serie española “El cuerpo en llamas” se encuentra disponible en Netflix desde setiembre. La producción televisiva, que cuenta con ocho capítulos, puede ser vista, de manera online, en la plataforma de streaming si se tiene una suscripción. A través de este enlace puedes ver la serie true crime.