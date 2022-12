“El Menú” es una cinta que mezcla el terror y la comedia, la película cuenta con la participación de Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Hoult. La historia llegó a los cines en septiembre del 2022.

“El Menú” es una cinta que cuenta la historia Tyler y Margot, dos personas que viajan en barco para poder llegar a una isla y en ese lugar visitar un restaurante exclusivo que está a cargo de un chef famoso y que se caracteriza por sus deliciosos platillos.

En el restaurante se encuentran con otras parejas, una estrella de cine, entre otros invitados que también están en el sitio para disfrutar de platillos sin imaginar lo que realmente va a ocurrir.

La película causó mucha sensación y debido a su popularidad, Anya Taylor-Joy (Margot) ha sido nominada en los Globos de Oro 2023 en la categoría de Mejor actriz de comedia o musical y Ralph Fiennes en la categoría Mejor actor de comedia o musical.

El largometraje va a llegar en enero a streaming, a continuación, te contamos el día de estreno de “El Menú” y en que plataforma va a estar disponible para que puedas verla varias veces.





¿Cuándo se estrena “El Menú” en streaming?

Desde el 18 de enero, “El Menú” va a estar disponible en Star plus, la fecha es una fecha para ver la película que tiene nominaciones para el Globos de Oro 2023. El largometraje mezcla el terror y la comedia de una forma que llama la atención de los cinéfilos.





¿En qué streaming va a estar disponible “El Menú” ?

“El Menú” va a estar disponible en Star plus, la plataforma tiene un costo de S/44.90 y si también deseas Disney plus debes pagar por ambos S/49.90 soles. En el streaming puedes encontrar otras producciones como “La serie de Chuky”, etc.





¿De qué trata la película “El Menú”?

La película cuenta la historia de una pareja que viaja a una isla para que puedan disfrutar de un exclusivo menú realizado por un reconocido chef del lugar que trabaja en un importante restaurante. Mientras que ella acude al lugar con poco interés, su acompañante es un obsesivo de lo culinario y el fan número uno del chef.

En el establecimiento gastronómico también descubrirán que hay otros comensales que se encuentran en el sitio para deleitar su paladar con los platillos que se ofrecen en el lugar y que muchos comentan son deliciosos.





Reparto de “El Menú”





Ralph Fiennes ( Chef Slowik)

Anya Taylor-Joy (Margot)

Nicholas Hoult (Tyler)

Hong Chau (Elsa)

Janet McTeer (Lillian)

Paul Adelstein (Ted)

Aimee Carrero (Felicity)

Reed Birney (Richard)

Judith Light (Anne)

Rebecca Koon (Linda)

Rob Yang (Bryce)

Arturo Castro (Soren)

Mark St. Cyr (Dave)

Peter Grosz (Sommelier)

Christina Brucato (Katherine)

Adam Aalderks (Jeremy)

Jon Paul Allyn (Boat Waiter)

Mel Fair (Boatman)





Tráiler de “El Menú”









