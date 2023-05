“Killers of the Flower Moon” es uno de los estrenos más esperados del 2023. No solo porque lleva la marca de Martin Scorsese, lo que ya es garantía de calidad, sino también porque es el primer largometraje en el que el cineasta estadounidense dirige a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro juntos.

Evidentemente, esta idea ha encantado a muchísimos amantes del séptimo arte, pues ellos dos son los actores favoritos del realizador. Solo para darnos una idea de la importancia de estas figuras en su filmografía, debemos recordar que esta es la décima película en la que Scorsese dirige a De Niro; mientras que para Leo, es la sexta.

El film llegará a las salas de cine en octubre del 2023, pero ya tuvo su presentación oficial en Cannes. Así, el público pudo contemplar un momento muy especial: la presencia de estas tres leyendas en la alfombra roja.

“KILLERS OF THE FLOWER MOON” EN CANNES 2023

El pasado 20 de mayo, “Killers of the Flower Moon” tuvo su proyección oficial en la 76º edición del Festival de Cine de Cannes, el famoso evento que se lleva a cabo en el sur de Francia a lo largo de 11 días.

La película de Martin Scorsese fue seleccionada para presentarse fuera de competencia, tal como “Elemental” de Peter Sohn para Pixar, “Indiana Jones and the Dial of Destiny” de James Mangold o “Jeanne du Barry” de Maïwenn.

De esta forma, estrellas del reparto como Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y William Belleau llegaron al evento. A ellos los acompañaron diversas celebridades invitadas, como Cate Blanchett, Tobey Maguire y Kirsten Dunst, por solo mencionar algunos nombres.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst en la alfombra roja del Festival de Cannes, durante el estreno de "Killers of the Flower Moon" (Foto: AFP)

El elenco de la película "Killers of the Flower Moon" en el Festival de Cine de Cannes (Foto: AFP)

MARTIN SCORSESE, LEONARDO DICAPRIO Y ROBERT DE NIRO EN CANNES 2023

Como mencionamos previamente, uno de los momentos más impactantes de la ceremonia fue ser testigos de la llegada de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Martin Scorsese. Los tres posaron juntos, para satisfacción de los fotógrafos que peleaban por esa instantánea.

En las redes sociales, los fans de los ganadores del Oscar se mostraban encantados. Era el momento de rendirle homenaje a este trío tan icónico del cine. Quién sabe, quizá hasta sea la última vez que trabajen juntos...

Vale precisar que, tras la proyección, los críticos alabaron el trabajo de ambos intérpretes. Asimismo, consideraron que era uno de los grandes trabajos del director en los últimos años. Solo nos queda esperar el lanzamiento en cines para darle la razón o no a aquellas reseñas.

Leonardo Dicaprio, Martin Scorsese y Robert de Niro en el estreno de "Killers of the Flower Moon" en Cannes 2023 (Foto: AFP)

Martin Scorsese al lado de Robert De Niro, la estrella de obras como "Taxi Driver" o "Killers of the Flower Moon" (Foto: AFP)

Leonardo Dicaprio al lado del director Martin Scorsese, durante el estreno de "Killers of the Flower Moon" en el Festival de Cine de Cannes (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “KILLERS OF THE FLOWER MOON” EN CINES?

“Los asesinos de la luna de las flores” llegará a algunos cines estadounidenses seleccionados desde el 6 de octubre. Su lanzamiento comercial en España y Estados Unidos está programado para el 20 de octubre del 2023.

De acuerdo con IMDb, Paramount Pictures distribuirá la cinta en Latinomérica un día antes. Es decir, desde el 19 de octubre de este año.