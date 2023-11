“La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See”, en inglés) no sólo deja impactados a los espectadores por la historia de la joven invidente Marie-Laure LeBlancuna y el soldado Werner Pfennig, cuyos caminos se cruzan en la guerra, también por los escenarios donde se desarrolla este drama. Pues bien, en los siguientes párrafos, te detallamos los lugares donde vimos a todos los personajes.

Antes te precisamos que esta producción marca el debut actoral de Aria Mia Loberti, quien en la vida real es invidente, al igual que Nell Sutton, la actriz que interpreta el mismo papel cuando era niña.

LOS LUGARES DONDE SE FILMÓ “LA LUZ QUE NO PUDES VER”

A continuación, los lugares en los que se filmó la miniserie estrenada en Netflix el 2 de noviembre de 2023, de acuerdo con Radio Times.

SAINT-MALO, FRANCIA

Al igual que la novela literaria, "La luz que no puedes ver" conmovió a la audiencia (Foto: Netflix)

Saint-Malo, un puerto en Ille-et-Vilaine, Bretaña, Francia, es el lugar más importante donde se rodó “La luz que no puedes ver”. Precisamente aquí, las fuerzas aliadas y las tropas alemanas se enfrentaron entre agosto y septiembre de 1944, algo que nos muestra la miniserie.

En la ficción, vemos este escenario cuando se hacen tomas a orillas del mar en el norte de Francia. Debido a que la ciudad portuaria fue parcialmente destruida por los bombardeos y posteriormente reconstruida, el autor del libro, Anthony Doerr, consideró que lo mejor era grabar ahí porque sentía que sigue luciendo como Francia de los años 40.

BUDAPEST, HUNGRÍA

La historia de una niña invidente en medio de la Segunda Guerra Mundial nos muestra "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

Las calles de Budapest, Hungría, se hicieron pasar por París de la década de 1940, aunque no está por qué. Los lugares donde se grabó “La luz que no puedes ver” son el Palacio Festetics, el Castillo Zichy en Sopoly y el Palacio de Intercambio.

Cabe señalar que las tomas de la calle Vécsey representó a los icónicos Campos Elíseos de París. Para ubicarlo en la serie, lo vimos en el primer episodio cuando los parisinos ven a los soldados nazis ingresar a su ciudad.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, FRANCIA

Werner es reclutado por los nazis para interceptar comunicaciones ilegales en "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

Villefranche-de-Rouergue, Francia, fue utilizada para algunas tomas exteriores de las calles de Saint-Malo como los bombardeos y la liberación de la ciudad.

Se sabe que la ciudad tuvo que ser adaptada a las necesidades de producción, aunque también se eligió por sus similitudes con Saint-Malo antes de la Segunda Guerra Mundial, menciona Radio Times.