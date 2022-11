En el año 2020, Netflix estrenó “Enola Holmes″, una divertida película protagonizada por la actriz Millie Bobby Brown y que relataba las aventuras de la hermana adolescente del famoso detective Sherlock Holmes.

Ahora, un par de años después, la popular plataforma de streaming está a punto de lanzar la secuela de la historia, dirigida nuevamente por el realizador Harry Bradbeer y que cuenta con gran parte del elenco principal de la primera cinta.

¿Quieres saber más sobre esta producción? A continuación, conoce de qué trata y cómo ver la película de Netflix “Enola Holmes 2″.

SINOPSIS DE “ENOLA HOLMES 2″

Esta secuela narra lo que sucede con Enola Holmes (Millie Bobby Brown) luego del éxito de su primer caso. De esta forma, la joven seguirá los pasos de su hermano Sherlock (Henry Cavill) y abrirá su propia agencia, aunque descubrirá que la vida como mujer detective a sueldo no es tan fácil como parece.

Entonces, resignada a aceptar la realidad como adulta y a punto de cerrar su negocio, nuestra protagonista recibirá su primer trabajo oficial: encontrar a la hermana desaparecida de una joven cerillera sin dinero.

No obstante, el caso resultará ser mucho más desconcertante de lo esperado, al hacer que Enola se vea inmersa en un nuevo y peligroso mundo: desde las siniestras fábricas de Londres y los coloridos salones de música, hasta los más altos niveles de la sociedad y el propio 221B de Baker Street.

A medida de que una conspiración mortal empieza a surgir, Enola debe recurrir a la ayuda de sus amigos, y del propio SherlockM para desentrañar el misterio. Sin dudas, el juego comienza de nuevo.

El póster de "Enola Holmes 2" (Foto: Netflix)

OBSERVA AQUÍ EL TRÁILER DE “ENOLA HOLMES 2″

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE “ENOLA HOLMES 2”

La película “Enola Holmes 2” se estrena el viernes 4 de noviembre en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 2:00 am.

2:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Chile: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

“Enola Holmes 2” se estrena el 4 de noviembre a través de la famosa plataforma de streaming (Foto: Netflix)

ASÍ PUEDES VER “ENOLA HOLMES 2″

“Enola Holmes 2″ estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

"Enola Holmes 2" es la secuela de la película del 2020 (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE “ENOLA HOLMES 2”

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Henry Cavill como Sherlock Holmes

Louis Partridge como Viscount Tewkesbury

Adeel Akhtar como Lestrade

Susie Wokoma como Edith

Sharon Duncan-Brewster

David Thewlis

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Gabriel Tierney

Hannah Dodd

Abbie Hern

Serranna Su-Ling Bliss

Róisín Monaghan como Hilda Lyons