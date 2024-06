La segunda temporada de “La Casa del Dragón” (House of Dragon), spin- off de “Juego de Tronos” (Game of thrones) se estrena en los próximos días. Esta nueva season de la serie ha sido muy esperada, tal vez por ello para darle más emoción al lanzamiento, todos los capítulos no estarán disponibles desde el mismo día que llega la producción a Max.

Por ello y para que no te pierdas ningún episodio, en este artículo te contamos la fecha de estreno de cada uno. Recuerda que para verlos debes tener una cuenta en la plataforma donde se transmite la serie.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de “La Casa del Dragón”?

La serie estará disponible en Max desde el lunes 17 de junio. Tener en cuenta que los episodios se estrenarán de forma semanal. Así que atento a cada una de las fechas de lanzamiento.

¿A qué hora se estrena la segunda temporada de “La Casa del Dragón” de acuerdo con el país?

Argentina, Uruguay, Brasil y Chile 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 3:00 a.m. del lunes 17

¿En qué plataforma de streaming estará disponible la segunda temporada de “La Casa del Dragón”?

La serie estará disponible en Max (anteriormente conocido como HBO Max), plataforma que ahora ofrece tres planes de suscripción: Básico con Anuncios, Estándar y Platino. Recuerda que desde el 27 de febrero, la plataforma cambió de nombre.

Plan Básico (S/ 19.90 mensual o S/ 159.90 anual) : experiencia con anuncios, 2 dispositivos a la vez, resolución full HD, pero no se puede descargar.

Plan Estándar (S/ 29.90 mensual o S/ 249.90 anual): 2 dispositivos a la vez, resolución full HD y permite 30 descargas.

Plan Platino (39.90 mensual o 329.90 anual): 4 dispositivos al mismo tiempo, resolución 4K Ultra HD, Audio Dolby Atmos y 100 descargas.

¿Qué día salen los capítulos de la segunda temporada de “La Casa del Dragón”?

Episodio 1 (16 de junio)

Episodio 2 (23 de junio)

Episodio 3 (30 de junio)

Episodio 4 (7 de julio)

Episodio 5 (14 de julio)

Episodio 6 (21 de julio)

Episodio 7 (28 de julio)

Episodio 8 (4 de agosto)

¿Cuál es el argumento de la segunda temporada de “La Casa del Dragón”?

De acuerdo a los libros, la producción debería enfocarse en la guerra civil de los Targaryen, conflicto que causará caos entre todos y cambiará la historia de cada uno de los personajes.

Reparto de “La Casa del Dragón”

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

Steve Toussaint (Corlys Velaryon)

Eve Best (Rhaenys Targaryen)

Fabien Frankel (Criston Cole)

Sonoya Mizuno (Mysaria)

Graham McTavish (Harrold Westerling)

Matthew Needham (Larys Strong)

Jefferson Hall (Jason Lannister y Tyland Lannister)

Harry Collett (Jacaerys «Jace» Velaryon)

Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen)

Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

Phoebe Campbell (Rhaena Targaryen)

Phia Saban (Helaena Targaryen)

Bethany Antonia (Baela Targaryen)

Clinton Liberty (Addam de Hull)

Jamie Kenna (Ser Alfred Broome)

Kieran Bew (Hugh)

Tom Bennett (Ulf)

Tom Taylor (Lord Cregan Stark)

Vincent Regan (Ser Rickard Thorne)

Tráiler de la segunda temporada de “La Casa del Dragón”

