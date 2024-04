Ambientada en un futuro postapocalíptico donde los ciudadanos deben vivir en búnkeres subterráneos para protegerse de la radiación, los mutantes y los bandidos tras la aniquilación nuclear, “Fallout” es una serie Amazon Prime Video que se basa en la franquicia de videojuegos de rol del mismo nombre creada por Black Isle Studios y que ahora es propiedad de Bethesda Softworks. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la serie y los videojuegos?

El rodaje de la serie que se estrenará el 11 de abril de 2024 comenzó el 5 de julio de 2022 en Nueva Jersey, Nueva York y Utah, y también se grabó en Namibia, en la costa de los Esqueletos. El encargado de dirigir los primeros tres episodios fue Nolan, quien contó con Stuart Dryburgh y Teodoro Maniaci como directores de fotografía.

Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins encabezan el elenco de “Fallout”, conformado por Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones, Mike Doyle, Moisés Arias, Johnny Pemberton, Cherien Dabis, Dale Dickey, Matty Cardarople, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Chris Parnell, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan y Matt Berry.

Ella Purnell es la encargada de interpretar a Lucy MacLean, joven habitante de la Bóveda, en la serie "Fallout" (Foto: Amazon Studios)

LA CONEXIÓN ENTRE “FALLOUT” Y LA FRANQUICIA DE VIDEOJUEGOS

La serie de Amazon Prime Video se desarrolla después de los eventos de “Fallout 4″, es decir, no se basa en la historia específica de algunos de los videojuegos de la popular franquicia. Por lo tanto, mantiene una conexión con los juegos originales y ofrece una nueva perspectiva de la narrativa.

El primer juego de “Fallout” se desarrolla en 2161, mientras que “Fallout 76″ tiene lugar en 2102; “Fallout 3″, en 2277; “Fallout 4″, en 2287. Entonces, los eventos de la serie ocurren principalmente en 2296.

En una entrevista con The Direct, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner explicaron la línea de tiempo del programa y cómo se conecta con juegos anteriores. El segundo aclaró que no tiene un juego favorito de la franquicia. “Nos preguntan eso. Y sigo saltando y diciendo, no respondan, no respondan, porque la base de fans de ‘Fallout’ es enorme y no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor. Y ese debate es algo que continúa desde hace años. Y si mostramos nuestra mano en cualquier dirección, siento que estaremos favoreciendo a una facción de fans de ‘Fallout’ sobre otra, mientras que mantenerlos adivinando es de alguna manera más delicioso”.

Por su parte, Dworet confirmó que “el programa se desarrolla después de los juegos”. “Creo que esa es la cuestión; estábamos sacando un poco de todos los juegos. Y como nuestro espectáculo se desarrolla después de los juegos, queríamos ser fieles a la mitología de todos los juegos preexistentes, con la excepción de No podíamos comprometernos con un solo final.”

“Hay, en cualquiera de los juegos individuales, múltiples finales para cada juego, y elegir uno sería implicar que la experiencia de algunos jugadores en los juegos no era realmente precisa. Así que intentamos permitir que todos los finales posibles de cada juego sean ciertos mientras se crea una línea de tiempo después de la cual nuestro programa existe”, agregó.

El primer videojuego de la franquicia “Fallout” se publicó en 1997 y fue creado por Tim Cain (Foto: Interplay Productions)

¿CÓMO VER “FALLOUT”?

“Fallout” se estrenará en Amazon Prime Video el jueves 11 de abril de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama postapocalíptico solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.