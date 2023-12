“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” está de regreso. Tras la adaptación del Arco de la Aldea de los Herreros, Ufotable ha confirmado que la temporada 4 de la serie anime se centra en el Arco del Entrenamiento Pilar y, para alegría de los seguidores, su primer episodio llegará a los cines de más de 140 países y regiones como largometraje. De esta forma, si te encuentras en México o Estados Unidos, quizá te gustaría saber cuándo se estrena la película. Por ello, te recomendamos prestar atención a esta nota.

Vale precisar que el anime de Crunchyroll se basa en el manga homónimo de Koyoharu Gotōge, famoso artista japonés que inició la publicación en el año 2016.

Así, la versión audiovisual llegó de la mano de Ufotable, estudió que lanzó la serie bajo la dirección de creativos como Haruo Sotozaki, Shinya Shimomura, Yûki Itô, Takuya Nonaka, Takashi Suhara y Ken Takahashi.

En la historia, según la sinopsis principal: “Tanjiro emprende un viaje arriesgado para buscar una cura a la maldición de su hermana y vengar a su familia asesinada por un demonio”.

¿QUÉ ES “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING”?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training” es el nombre del nuevo largometraje de la franquicia, que se presentará en los cines a nivel internacional en febrero del 2024.

Esta película se compone del último capítulo de la temporada 3 del anime, junto con el episodio de estreno del Arco del Entrenamiento Pilar (de 1 hora de duración).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training”:

FECHA DE ESTRENO DEL ARCO DEL ENTRENAMIENTO PILAR DE “DEMON SLAYER” EN CINES DE MÉXICO

Si te encuentras en México y quieres ver el inicio del Arco del Entrenamiento Pilar del anime, debes tener en cuenta que el lanzamiento oficial en cines está programado para el sábado 17 de febrero del 2023 en Ciudad de México.

Además, se sabe que este evento contará con dos invitados especiales: los actores de voz japoneses Takahiro Sakurai (intérprete de Giyū Tomioka) y Kengo Kawanishi (intérprete de Muichirō Tokito).

FECHA DE ESTRENO DEL ARCO DEL ENTRENAMIENTO PILAR DE “DEMON SLAYER” EN CINES DE ESTADOS UNIDOS

En New York (Estados Unidos), se ha programado el estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training” para el sábado 10 de febrero del 2024.

Este evento especial también incluye a un par de invitados destacados: Natsuki Hanae (actor de voz de Tanjiro Kamado) y Hiro Shimono (actor de voz de Zenitsu Agatsuma).