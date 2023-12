“Zom 100: Bucket List of the Dead” (“Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto”) fue uno de los estrenos más emocionantes del 2023. Lo cierto es que la adaptación del manga de Kotaro Takata y Haro Aso encantó a miles de espectadores y, para su satisfacción, termina su primera entrega con sus episodios 10, 11 y 12. ¿Sabes cómo puedes disfrutar de estos capítulos? Pues, a continuación, descubre cómo y a qué hora ver el final de la temporada 1 del anime de Crunchyroll y Netflix.

Vale precisar que la producción es la versión animada del live-action homónimo y está dirigida por Kazuki Kawagoe y Hanako Ueda. Además, cuenta con un guion a cargo de Hiroshi Seko y la banda sonora de Makoto Miyazaki.

Así, nos acercamos a la historia de un joven de 24 años que trabaja demasiado. Entonces, cuando por fin decide vivir la vida y crear una lista de cosas por hacer... aparecen zombis en su ciudad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Zom 100: Bucket List of the Dead”:

FECHA DE ESTRENO DEL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE "ZOM 100"

Los capítulos 10, 11 y 12 del anime “Zom 100″ se estrenan de forma simultanea el lunes 25 de diciembre del 2023, como un regalo navideño para ponerle fin a su temporada 1.

HORA DE ESTRENO DEL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE "ZOM 100"

Los tres episodios con los que termina la primera entrega de “Zom 100: Bucket List of the Dead” se estrenan de acuerdo a la siguiente programación.

Horario según cada país:

México: 3 a.m.

Guatemala: 3 a.m.

Honduras: 3 a.m.

El Salvador: 3 a.m.

Nicaragua: 3 a.m.

Costa Rica: 3 a.m.

Perú: 4 a.m.

Colombia: 4 a.m.

Panamá: 4 a.m.

Ecuador: 4 a.m.

Venezuela: 5 a.m.

Bolivia: 5 a.m.

República Dominicana: 5 a.m.

Puerto Rico: 5 a.m.

Chile: 6 a.m.

Paraguay: 6 a.m.

Argentina: 6 a.m.

Uruguay: 6 a.m.

España: 10 a.m.

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “ZOM 100”?

Los episodios 10, 11 y 12 de “Zom 100″ estarán disponibles en Netflix y Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlos, solo necesitas contar con una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.