¡Prepárense, amantes del anime y fanáticos de los zombis! La tan esperada conclusión de “Zom 100: Bucket List of the Dead” está a punto de llegar, y en Depor te contamos todo lo que necesitas saber para no perdértela. Esta comedia de anime llena de emoción ha mantenido a los espectadores en vilo, y finalmente, llega el momento de descubrir cómo se resuelve la emocionante historia de Akira Tendo.

Después de una pausa que dejó a los fanáticos ansiosos tras el noveno episodio emitido en septiembre de 2023, la serie regresa para cerrar con broche de oro con tres emocionantes capítulos.

La trama sigue a Akira Tendo, un trabajador agobiado por su empleo en una empresa explotadora, cuya vida da un giro inesperado cuando un apocalipsis zombi asola la ciudad. En lugar de temer a los no muertos, Akira decide enfrentarlos con valentía y crear una lista de cien cosas que hacer antes de unirse a las filas de los zombis.

Así que, prepárate para el desenlace de esta divertida e intrigante historia, donde Akira se adentrará en una odisea llena de locuras y descubrimientos.

FECHA DE ESTRENO DEL FINAL DEL “ZOOM 100: BUCKET LIST OF DEAD”

En una sorpresa navideña que podría rivalizar con los regalos bajo el árbol, “Zom 100: Bucket List of the Dead” lanzará sus emocionantes episodios finales (10, 11 y 12) el día de Navidad.

Los últimos tres episodios de “Zom 100: Bucket List of the Dead” se estrenan el 25 de diciembre (Foto: Bug Films)

Así que este 25 de diciembre, cuando todos estén ocupados viendo películas clásicas navideñas como “Mi pobre angelito” o “El Grinch”, tú podrías estar enfrascado en un apocalipsis zombi lleno de acción y diversión con este anime.

¡Papá Noel ha hablado y lo que quiere es más zombis en tu vida!

¿DÓNDE VER “ZOOM 100: BUCKET LIST OF DEAD”?

Puedes seguir la apocalíptica diversión de “Zom 100: Bucket List of the Dead” en Crunchyroll y Netflix.

Si aún no has comenzado esta hilarante y escalofriante aventura, tienes tiempo para ponerte al día antes de que llegue el gran final. Solo necesitas una suscripción a estas plataformas de streaming para unirte a la caza de zombis de Akira.