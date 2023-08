“The Boys” se erigió como uno de los éxitos destacados en la plataforma Prime Video, gracias a su enfoque novedoso sobre la noción de superhéroes en un contexto realista. Por este motivo, las expectativas se han disparado entre los seguidores con respecto a “Gen V”, uno de los spin-offs más recientes de la serie, que introduce una fresca generación de superhéroes. En esta reseña, te brindamos una visión completa sobre los personajes y actores que conforman este intrigante nuevo capítulo.

En esta ocasión, la historia ya no seguirá a Butcher, Hughie, Homelander, Starlight, ni lo miembros del reparto original, pues transportarán al público a la Universidad Godolkin, que pertenece a Vought y se encarga de formar a las nuevas generaciones de superhéroes.

Por ello, el reparto estará conformado por rostros nuevos y más jóvenes, los cuales conoceremos con el estreno de “Gen V” el 29 de septiembre de 2023. Mientras tanto, aquí les traemos un adelanto cortesía de Prime Video.

ESTE ES EL REPARTO DE “GEN V”

1. Jaz Sinclair como Marie Moreau.

En “Gen V”, Marie Moreau, una superheroína de 18 años con la habilidad de convertir su propia sangre en arma, se embarca en su primer año en la Universidad Godolkin de Vought, con la esperanza de unirse a The Seven; sin embargo, su determinación se ve desviada cuando un enigma empieza a desvelarse en la institución, llevándola a cuestionar su objetivo.

Marie Moreau puede controlar su propia sangre y utilizarla como un arma (Foto: Amazon Studios)

Jaz Sinclair también ha formado parte de otros títulos juveniles como “Chilling Adventures of Sabrina” y “Paper Towns”.

2. Chance Perdomo como Andre Anderson

En contraste, Andre Anderson, estudiante de tercer año en la Universidad Godolkin, posee habilidades magnéticas y es el íntimo compañero de Golden Boy, además de ser el hijo del renombrado héroe Polarity. Enfrentando la imponente responsabilidad de heredar el manto de Polarity en su jubilación, Andre detecta inquietantes acontecimientos en la institución y decide asumir el liderazgo en la resolución del enigma en curso.

Chance Perdomo es conocido por haber interpretado a Ambrose Spellman en “Chilling Adventures of Sabrina” y a Jerome Rogers en “Killed by My Debt”.

3. Lizze Broadway interpreta a Emma Meyer (Little Cricket)

Emma Meyer adopta el alias de Little Cricket gracias a su capacidad para encogerse, a pesar de su inseguridad y candidez que la llevan a situaciones incómodas; su cercana amistad con Marie, su compañera de cuarto en su primer año, les permite afrontar unidos los enigmáticos riesgos que acechan en la Universidad Godolkin.

Emma Meyer tiene la habilidad de hacerse muy pequeña, similar a Ant-Man, pero sin poder volverse gigante (Foto: Amazon Studios)

Lizze Broadway ha formado parte de otros títulos como “The Rookie”, “Splitting Up Together y “American Pie Presents: Girls’ Rules”.

4. Patrick Schwarzenegger como Luke Riordan (Golden Boy)

Luke Riordan, también conocido como Golden Boy, domina la habilidad de envolver su cuerpo en llamas. Alcanzando el último año en la Universidad Godolkin, su excelencia académica lo posiciona como uno de los más destacados, presentando las máximas perspectivas para integrar las filas de Los Siete.

Patrick Schwarzenegger da vida a Luke Riordan / Golden Boy en "Gen V" (Foto: Amazon Studios)

5. Maddie Phillips como Cate Dunlap

Cate Dunlap también es una estudiante de tercer año en la Universidad Godolkin, así como la amiga de Andre. Aprovechando su capacidad de influenciar a las personas mediante el contacto de sus manos, ejerce control sobre sus acciones, empleando esta habilidad a su favor. Su confianza y poderío la definen, además de su relación sentimental con Luke, consolidándose como una de las superestrellas más aclamadas en el campus.

Maddie Phillips también fue Randeen en “Ghost Wars” y Sterling Wesley en " Teenage Bounty Hunters”.

Otros miembros del elenco de “Gen V”:

Shelley Conn como Indira Shetty

Derek Luh y London Thor como Jordan Li

Asa Germann como Sam

Sean Patrick Thomas como Polarity

Marco Pigossi como Doctor Edison Cardosa

Clancy Brown como Richard “Rich Brink” Brinkerhoff

Jason Ritter

Alexander Calvert