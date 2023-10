Un vistazo al pasado de Meredith Grey desvela un episodio en el que el agente Callen de “NCIS: Los Angeles” casi se convierte en el dueño de su corazón en “Grey’s Anatomy”. Chris O’Donnell, famoso por su inolvidable papel como G. Callen en la exitosa serie policial, tuvo una breve pero impactante incursión en el mundo del drama médico.

Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, es la protagonista indiscutible de “Grey’s Anatomy”, y su historia de amor con el apuesto neurocirujano Derek Shepherd (Patrick Dempsey) ha sido un pilar de la serie a lo largo de la primera docena de temporadas.

Sin embargo, hubo un momento en que su corazón estuvo en juego debido a un apuesto y dulce veterinario llamado Finn Dandridge, interpretado por Chris O’Donnell.

LA APARICIÓN DE CHRIS O’DONNELL EN “GREY’S ANATOMY”

¡La aparición de Chris O’Donnell en “Grey’s Anatomy” fue todo un acontecimiento! Interpretó al encantador Dr. Finn Dandridge, un veterinario con un gran corazón. Pero aquí viene lo bueno: mientras Meredith Grey, la carismática cirujana, esperaba en el veterinario con su leal amigo peludo, Finn la invitó a salir en una cita que podría rivalizar con las historias más románticas de la serie.

Finn Dandridge y Derek Shepherd fueron rivales por el corazón de Meredith Grey en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Al principio, ella rechazó la oferta, tal vez por temor a que su complicada vida amorosa no pudiera soportar otra sacudida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Después de cuatro citas que mantuvieron nuestras expectativas en ascuas (y sí, los besos esperados finalmente llegaron), Meredith y Finn parecían destinados a ser una pareja memorable en el mundo de “Grey’s Anatomy”.

El punto álgido fue cuando Finn aceptó asistir al baile de graduación del hospital con Meredith, lo que nos hacía creer que estaban en la vía rápida hacia el amor. Pero, como es típico en esta serie, nada es tan sencillo. ¡Y así, la trama de amor y drama continuó en uno de los dramas médicos más queridos de la televisión!

¿POR QUÉ FINN NO SE QUEDÓ CON MEREDITH?

¡La pregunta del millón! Si bien Finn Dandridge, el personaje interpretado por Chris O’Donnell, era todo un caballero y compartía una conexión especial con Meredith Grey en “Grey’s Anatomy”, el destino de la protagonista, Meredith, ya estaba sellado con su otra mitad, Derek Shepherd.

Como todos los fanáticos que hemos seguido las ochenta mil temporadas de la serie sabemos, Meredith y Derek estaban destinados a estar juntos, independientemente de las complicaciones y obstáculos en su camino.

A pesar de la dulzura de Finn y de sus encantadoras ofrendas, como el pastel de café y el helado de fresa casero, Meredith no pudo ignorar la intensa conexión que tenía con Derek.

Aunque inicialmente intentó mantener una relación abierta, eventualmente se dio cuenta de que su corazón estaba con el apuesto neurocirujano. La competencia entre los dos médicos no se desarrolló de la manera que Finn esperaba y, finalmente, Meredith eligió a Derek, lo que nos recordó inevitablemente a las decisiones amorosas de la querida Carrie Bradshaw en “Sex and the City” (cuando no eligió a Aiden).