“Harry Potter y la piedra filosofal” (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) es la primera adaptación cinematográfica basada en el libro del mismo nombre que pertenece a la saga de siete libros realizada por J.K. Rowling. La película fue realizada por Chris Columbus y en total son ocho largometrajes. La cinta es de 152 minutos y durante ese tiempo las personas pueden conocer la historia de un niño llamado Harry Potter que ha descubierto que es mago y que sus padres también pertenecían a ese mundo, y que el tuvo que criarse con su tía no maga y su esposo porque sus papás fallecieron al intentar protegerlo de Voldemort (mago tenebroso).

El largometraje llegó a la pantalla grande en el 2001 y causó mucho sensación, debido a que ya contaba con muchos fanáticos gracias al libro que se publicó en 1997. Cuando se estrenó la película, ya existían 4 libros de los 7 que la autora había decidido realizar. Debido a que la película es una adaptación cinematográfica, los encargados de realizar la cinta no podían hacer cada escena que se describe en las publicaciones, así que algunas escenas tuvieron que ser eliminadas.

Aunque, como esa decisión se suele tomar en edición hay algunos momentos que sí se grabaron y que solamente se encuentran disponibles en la versión extendida del largometraje, el cual se encuentra disponible en una plataforma de streaming. A continuación, te contamos cuáles son esas escenas y el también vas a poder leer una descripción pequeña sobre lo que ocurre.





¿Qué escenas encuentras en la versión extendida de Harry Potter y la piedra filosofal?

Nuevo uniforme escolar de Dudley

Petunia está preparando el desayuno y encuentra una carta para Harry dentro de un huevo.

Harry y Hagrid viajando en el tren, y conversando sobre la aventura.

Harry por primera vez en una clase de Snape, la escena dura más

Los niños saliendo del baño de las niñas luego del ataque del Troll.

Harry se sienta frente al fuego del Gran Salón.

Harry Potter encuentra una tarjeta de Nicolas Flamel.





¿En qué plataforma de streaming se encuentra la versión extendida de Harry Potter y la piedra filosofal?

La película con las escenas eliminadas está disponible en HBO Max, la plataforma también tiene en su catálogo las otras cintas de la saga de Harry Potter y también las tres que hasta el momento se han realizado de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”.

En Perú, las personas pueden adquirir ese servicio de streaming pagando por el plan móvil: 20 soles (mensuales), 52 soles (por tres meses) y 168 soles (anualmente) y el plan estándar: 30 soles (mensuales), 80 soles (por tres meses) y 255 soles (anualmente).





¿Cómo ver la versión extendida de Harry Potter y la piedra filosofal online?

Puedes ingresar a HBO Max desde una laptop o computadora colocando www.hbomax.com, luego ingresas tu usuario y contraseña, así que no hay excusa para perderte la esta interesante versión de “Harry Potter y la piedra filosofal”.





¿Qué otras versiones de Harry Potter y la piedra filosofal hay en streaming?

En HBO Max también vas a encontrar una versión de Harry Potter y la piedra filosofal con los comentarios del director respecto a cada escena que hay en la película.





Tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal