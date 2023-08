La segunda temporada de “Heartstopper”, drama romántico juvenil de Netflix, se basa parcialmente en el Volumen 3 de las novelas gráficas de Alice Oseman, por lo tanto, incluye momentos icónicos de la pareja conformada por Charlie y Nick, interpretados por Joe Locke y Kit Connor, respectivamente.

No obstante, los creadores de la serie han decidido ampliar la historia. “Tuvimos una buena base, pero no hay suficiente en el libro para [hacer] una temporada completa de televisión”, dijo Oseman a Tudum en noviembre del 2022. “Tenía que haber mucha creación de cosas nuevas, lo que me emocionaba mucho”.

Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Cormac Hyde-Corrin, Jenny Walser, Chetna Pandya, Fisayo Akinade, Alan Turkington y Olivia Colman también en la temporada 2 de “Heartstopper”. A ellos se suman Bel Priestley, Ash Self, Thibault de Montalembert, Leila Khan, Jack Barton, Nima Taleghani y Bradley Riches.

Joe Locke retoma el papel de Charlie Spring en la temporada 2 de "Heartstopper" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Heartstopper”, “Nick y Charlie navegan por su nueva relación; Tara y Darcy se enfrentan a desafíos imprevistos y Tao y Elle descubren si alguna vez pueden ser algo más que amigos.

Con exámenes en el horizonte, un viaje escolar a París y un baile de graduación que planear, la pandilla tiene mucho que hacer mientras viajan a través de las siguientes etapas de la vida, el amor y la amistad”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER”?

La segunda temporada 2 de “Heartstopper” se estrenará en Netflix el jueves 3 de agosto del 2023, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER” POR PAÍS?

México, El Salvador, Costa Rica y Honduras: 1:00 am.

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 3:00 am.

Argentina, Chile y Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HEARTSTOPPER”

REPARTO DE “HEARTSTOPPER 2″

Joe Locke como Charlie Spring

Kit Connor como Nick Nelson

William Gao como Tao Xu

Yasmin Finney como Elle Argent

Corinna Brown como Tara Jones

Kizzy Edgell como Darcy Olsson

Tobie Donovan como Isaac Henderson

Jenny Walser como Tori Spring

Sebastian Croft como Benjamin «Ben» Hope

Cormac Hyde-Corrin como Harry Greene

Rhea Norwood como Imogen Heaney

Fisayo Akinade como el Sr. Ajayi

Chetna Pandya como la entrenadora Singh

Olivia Colman como Sarah Nelson

Stephen Fry como la voz del director Barnes

Bel Priestley como Naomi

Ash Self como Felix

Thibault de Montalembert como Stephane

Leila Khan como Sahar Zahid

Jack Barton como David Nelson

Nima Taleghani como el Sr. Farouk

Bradley Riches como James