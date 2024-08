La esperada final de la temporada 2 de “House of the Dragon” está por llegar, y la emoción no podría ser mayor. Parte del episodio 8 se filtró en redes sociales, desatando un caos que hizo que los ejecutivos de HBO perdieran el sueño una vez más. Sin embargo, gracias al tráiler y al libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, en el que se basa la serie, podemos anticipar que el episodio se avecina como una auténtica tormenta de fuego y drama. Lo que se avecina será literalmente un espectáculo ardiente, y si estás ansioso por saber más, aquí te cuento los detalles.

El capítulo se estrena el domingo 4 de agosto, y lo que nos espera es de infarto. Podemos anticipar el reencuentro de Rhaenyra y Daemon, la esperada aparición de Baela en su misión crucial y una batalla sangrienta que dejará a todos con sentimientos encontrados. Prepárate para una mezcla explosiva de estrategia, traición y enfrentamientos que marcarán un final de temporada inolvidable.

Antes de seguir, mira el tráiler del episodio 8 de la temporada 2 de “House of the Dragon”.

9 EVENTOS QUE PODEMOS ESPERAR EN LA FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

9. La aparición de Daeron Targaryen y su dragón Tessarion

Daeron Targaryen y su dragón Tessarion aparecen escoltando al ejército de los Hightower (Foto: HBO)

Después de ser mencionado en varias ocasiones en el episodio 7, Daeron Targaryen y su dragón, Tessarion, finalmente tendrán un papel destacado en el episodio 8. El tráiler nos muestra a Tessarion volando majestuosamente por los cielos, cerca del ejército en marcha de los Hightower. Su participación podría ser crucial para los planes de los Verdes y promete una espectacular muestra de poderío dragónico.

8. El reencuentro entre Daemon y Rhaenyra

El episodio 8 también marcará el esperado reencuentro entre Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra, acompañada por otro jinete de dragón, probablemente Addam de Hull montando a Bruma, se dirigirá a Harrenhal para encontrarse con Daemon. La escena en la que Syrax vuela sobre un ejército con la insignia de los Tully sugiere que la reunión será épica y crucial para los próximos eventos.

Probablemente, todo el conflicto interno y externo que ha estado teniendo el personaje de Matt Smith a lo largo de la temporada en Harrenhal culmine en este momento, cuando deberá decidirse si seguirá persiguiendo sus propias ambiciones egoístas e infantiles, o le dará su lealtad a su esposa y reina.

7. La llegada de los Lobos de Invierno

Los Lobos de Invierno cruzando Los Gemelos de los Frey para unirse al ejército de los Negros (Foto: HBO)

Desde el primer episodio, Cregan Stark había prometido que los soldados del Norte llegarían para apoyar a los Negros, y parece que finalmente lo veremos. Los Lobos de Invierno, un formidable ejército de veteranos norteños bajo el mando de Lord Roderick Dustin, han cruzado Los Gemelos de los Frey y se están dirigiendo hacia el Ojo de Dioses para unirse a Daemon Targaryen. Equipados con cotas de malla viejas y pieles andrajosas, y montando robustos caballos norteños, los Lobos de Invierno aportarán una fuerza significativa a la causa de los Negros.

No estoy segura si llegaremos a verlos luchar en esta temporada, o si los productores optarán por aperturar la temporada 3 de “House of the Dragon” con la Batalla de la orilla del lago. Definitivamente, sería algo increíble que ver y con el potencial de ser una escena tan épica como los Rohirrim llegando al abismo de Helm en “El señor de los anillos: las dos torres”.

6. Aemond fuera de control

Aemond Targaryen, conocido por su temperamento volátil, parece estar en un momento de caos absoluto. En el adelanto del episodio 8, se le ve pidiendo a Helaena que luche en su dragón mientras él mismo toma decisiones despiadadas, como quemar una ciudad que había jurado apoyar a los Negros.

El conflicto llega a un punto crítico, y Alicent, como siempre, estará en la línea de fuego por las acciones de su hijo. La situación promete intensificar aún más las tensiones familiares y políticas en la serie.

5. Baela reclama a Robaovejas

Baela Targaryen ha estado desarrollando su arco de manera lenta pero significativa durante la temporada. La serie parece estar preparando su entrada triunfal montando a Robaovejas, un dragón que se espera que juegue un papel importante en los eventos futuros. Aunque es probable que veamos a Baela montar a Robaovejas en este episodio, el alcance de su participación en los eventos cruciales del episodio podría ser determinante para el desenlace de la temporada.

4. La alianza de los Verdes con la Triarquía

El poderío naval de los Negros, encabezado por la Flota Velaryon, había estado bloqueando el suministro a Desembarco del Rey, causando serios problemas. En el episodio 7, Aemond Targaryen envió a Tyland Lannister para formar una alianza con la Triarquía.

En el tráiler del final de temporada, podemos ver que esto tiene resultado, con la llegada de barcos de la Triarquía a Poniente. Este movimiento estratégico no solo representa una amenaza directa para los Negros, sino que también muestra la habilidad de los Verdes para negociar y manipular alianzas a su favor.

3. Uno de los hijos de Rhaenyra desaparece

El episodio 8 también enfrentará a los espectadores con una tragedia: la desaparición de uno de los hijos de Rhaenyra. Aegon y Viserys, quienes fueron acogidos por el príncipe de Pentos, se encuentran en una situación desesperada después de que su barco, el Alegre Abandono, fuera asaltado por la flota de la Triarquía. Viserys, en particular, es capturado, lo que podría tener graves consecuencias para Rhaenyra y sus aliados. La incertidumbre sobre el destino de los hijos de Rhaenyra añadirá una capa de drama y urgencia al episodio.

2. La Batalla del Gaznate

Finalmente, el episodio 8 nos llevará a la impresionante Batalla del Gaznate, una de las confrontaciones más sangrientas de la historia del George R.R. Martin. Noventa buques de guerra, bajo el mando del almirante Sharako Lohar, se enfrentará a la flota Velaryon y a los dragones de Rhaenyra. La magnitud y la intensidad de esta batalla prometen ofrecer algunos de los momentos más espectaculares y desgarradores de la serie.

1. Una muerte inesperada

Como es habitual en “House of the Dragon”, el episodio 8 podría concluir con una muerte inesperada que dejará a los espectadores atónitos. Aunque los Negros podrían salir victoriosos en la Batalla del Gaznate, las secuelas de la lucha serán severas. La posible muerte de uno de los jinetes de dragón de Rhaenyra será un golpe devastador, y los fanáticos que hayan leído “Fuego y Sangre” ya tendrán una idea de quién podría ser el desafortunado. Prepárense para un episodio lleno de sorpresas y giros impactantes que mantendrán a todos al borde de sus asientos.