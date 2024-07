Probablemente no notaste el cameo especial de George R.R. Martin en el penúltimo episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon”, por eso, “The House that Dragons Built”, una serie de videos making-of del drama de fantasía creado por Ryan Condal y Martin para HBO, reveló que el autor de la novela “Fuego y sangre” tiene una participación en “The Red Sowing” (2x07). ¿En qué momento y a quién interpreta?

¿Cómo fue el cameo especial de George R.R. Martin en “House of the Dragon”? El rostro del famoso escritor aparece tallado en el Arciano de Harrenhal. Estos árboles de corteza blanca y hojas rojas se utilizan para rezar a los Antiguos Dioses. Aunque el más memorable se ve en la Fortaleza Roja, también destaca el que se encuentra en el castillo ubicado en las Tierras de los Ríos.

Se trata de un homenaje a RR. Martin, según explicó producción Tim Clay en el programa complementario detrás de las escenas de “House of the Dragon”. “Sabemos que Harrenhal está construido sobre arcianos que fueron talados y luego se usaron de material para construir el castillo, lo cual posiblemente explica algunas de las experiencias que tiene la gente allí”.

Por su parte, el director de arte Dominic Masters, supervisor del acabado final, contó que no querían que fuera muy evidente: “La idea no es que lo veas y pienses directamente ‘oh, se parece a George R.R. Martin’, sino que eches una segunda mirada y pienses, ‘Oooh, ¡¿es él?!’”

El rostro de George R.R. Martin aparece en el Arciano de Harrenhal en la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EL CAMEO DE GEORGE R.R. MARTIN EN “GAME OF THRONES”

Aunque su rostro aparece en “House of the Dragon”, no se trata de un cameo como tal. El único que realizó fue en “Game of Thrones” en el episodio piloto que fue descartado. El autor de la saga literaria “Canción de hielo y fuego” interpretó a un noble pentoshi en la boda de Daenerys y Khal Drogo.

Los showrunners de “Juego de tronos”, David Benioff y D. B. Weiss, le ofrecieron aparecer en la octava y última temporada de la serie de HBO, pero Martin declinó la propuesta. Además, en la Comic-Con de 2022, aseguró que no volvería a hacer un cameo hasta que terminara “Vientos de Invierno”.

No obstante, Ryan Condal, showrunner de “House of the Dragon”, decidió rendirle tributo a George R.R. Martin en el penúltimo capítulo de la segunda temporada de la exitosa serie de Max que relata la Danza de Dragones.

George R.R. Martin aseguró que no volvería a hacer un cameo hasta que terminara “Vientos de Invierno” (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON″?

La segunda temporada de “House of the Dragon″ se estrenó el 16 de junio de 2024 y terminará el domingo 4 de agosto. Puedes ver los episodios a través del canal de paga de HBO, pero no esta no es la única opción que tienen los fanáticos, ya que también se emite al mismo tiempo por el servicio de streaming de Max.