El domingo pasado se estrenó el episodio 5 de House of the Dragon (La casa del dragón), el cual ha dejado a los fanáticos de la precuela de Game of Thrones (Juego de tronos) con grandes dudas sobre lo que va a pasar en los siguientes capítulos de la historia.

Y es que, uno de los personajes principales habría fallecido. Las sospechas nacieron cuando ocurre un desmayo mientras se realizan un evento muy anunciado durante el capítulo e inesperado.





Spoiler del episodio 5 de The house of Dragon





El Rey Viserys es el personaje que habría fallecido en el capítulo cinco de la serie precuela de Game of Thrones, los seguidores llegaron a esa conclusión porque el padre de la Princesa Rhaenyra se desmayó mientras ella daba el sí a Laenor Velaryon.

¿Por qué no se puede afirmar que el personaje haya muerto? La razón se debe a los libros de de George RR Martin, ya que según la historia que ellos cuentan eso sí va a ocurrir; sin embargo, todavía falta aproximadamente una década para eso.

Aunque, claro eso no significa que los productores no pueden darle un giro diferente a la historia. Asimismo, se debe tener en cuenta que gracias a los episodios anteriores se sabe que el rey está gravemente enfermo.

De acuerdo el actor Paddy Considine (encargado de interpretar el personaje) el mal que tiene podría ser lepra, pero todavía no hay nada confirmado al respecto.





¿Qué va a pasar en el sexto episodio de The House of dragon?

Lo que se conoce hasta ahora sobre el siguiente capítulo es que va a ocurrir un salto temporal, por lo que Rhaenyra y Alicent van a aparecer en sus versiones adultas. Además, todos van a tener algunos años más.





¿Cuándo se estrenan los episodios restantes de House of the Dragon?

Cada semana en HBO Max se puede ver un nuevo episodio de House of the Dragon (La Casa del Dragón). La serie tiene 10 capítulos, pero hasta el momento solamente se han estrenado 5 de ellos, a continuación, te contamos el día que podrás ver los episodios restantes.

Sexto capítulo el 25 de setiembre.

Séptimo capítulo el 2 de octubre.

Octavo capítulo el 9 de octubre.

Noveno capítulo el 16 de octubre.

El décimo y último capítulo el domingo 23 de octubre.





¿A qué hora se estrenan los episodios de House of the Dragon en HBO Max?

A continuación, te indicamos la hora de estreno de House of the Dragon (La Casa del Dragón) en algunos países, entre los que se encuentra Perú. Semanalmente se puede ver un episodio nuevo.

18:00 horas del domingo para Los Ángeles.

19:00 horas del domingo para Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

20:00 horas del domingo para México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

21:00 horas del domingo para Nueva York, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile, Paraguay y Puerto Rico.

22:00 horas del domingo en Argentina, Brasil y Uruguay.

03:00 horas del lunes (al día siguiente) en España.





¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de House of the Dragon?

House of The Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) es una serie que cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenan cada semana a través de HBO Max.





