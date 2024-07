El episodio 6 de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) ha dejado boquiabiertos incluso a los lectores de los libros de George R.R. Martin. No solo porque la serie de HBO Max ha decidido omitir al personaje de Nettles y fusionar su historia con la de Rhaena Targaryen, sino también por el sorprendente beso entre Rhaenyra y Mysaria en los últimos minutos. Aquí te cuento cómo es realmente su relación en “Fuego y Sangre” (“Fire & Blood” en inglés) y cómo esto afecta la narrativa.

Desde que Sir Erryk Cargill encontró a Lady Mysaria intentado escapar de Desembarco del Rey–luego de que Otto Hightower mandara a quemar su casa–, ella demostró su valía a Rhaenyra, advirtiéndole de la presencia de Arryk y dándole consejos mientras que el resto de hombres en su corte la ignoraban.

Y es que como mujer, Mysaria entiende lo que significa no ser tomada en serio. Poco a poco, hemos presenciado como Rhaenyra confía cada vez más en ella y viceversa. Hasta el punto más álgido, cuando el personaje de Sonoya Mizuno confiesa la terrible historia de cómo obtuvo la cicatriz que tiene en la garganta. La reina le brinda consuelo y, de forma inesperada para muchos, terminan besándose.

EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE RHAENYRA Y MYSARIA

En el libro “Fuego y Sangre”, no hay una mención explícita acerca de una relación entre Rhaenyra Targaryen y Mysaria. Ni siquiera Champiñón, el más provocativo de los narradores, habla acerca de un rumor de este tipo, mientras que sí lo ha hecho sobre sus encuentros con Criston Cole o Daemon Targaryen en su juventud. Sin embargo, la idea de que ambas tengan una relación así de cercana tampoco es algo descabellado y aquí te explicaré por qué.

Lo que se cuenta en la fuente original es que, tal como hemos visto en la serie, Mysaria se vuelve parte del consejo de Rhaenyra y la ayuda a idear muchas de sus estrategias, ya que trabaja como su Maestra de Susurros, así como Larys lo hizo para Aegon II.

Además, en el libro, Rhaenyra “permitía” que Daemon mantuviera relaciones con Mysaria, una concesión que no le hacía con otras mujeres. Sin embargo, esta solo era una de las versiones.

Dado que Daemon no se encuentra en la corte en la serie, debido a su disputa con Rhaenyra y el claro hecho de que su unión no es nada más que conveniencia, tiene sentido que la cercanía de Mysaria a la reina no solo se deba a su vital papel de inteligencia en la Danza de Dragones, sino también podría tener una dimensión romántica

En conclusión, aunque “Fuego y Sangre” no menciona explícitamente una relación romántica entre Rhaenyra Targaryen y Mysaria, la serie “House of the Dragon” podría explorar esta posibilidad debido a la cercanía y el importante papel de Mysaria en el consejo de Rhaenyra. La ausencia de Daemon en la corte y la complejidad de las relaciones de poder y afecto durante la Danza de los Dragones ofrecen un terreno fértil para desarrollar esta dinámica en pantalla, añadiendo una capa más de intriga y emoción a la narrativa.