Definitivamente, el momento más emotivo del episodio 4 de la temporada 2 de “House of the Dragon” fue la muerte de Rhaenys Targaryen y su dragona Meleys. Luego de dar batalla ella sola contra Sunfyre y la gigantesca Vhagar, la “Reina que Nunca Fue” sucumbió a una emboscada de Aemond Targaryen. Sin embargo, la princesa tuvo la oportunidad de escapar en dos ocasiones diferentes y decidió no hacerlo. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Este dilema ha dejado perplejos a los espectadores, quienes buscan entender las motivaciones profundas detrás de su sacrificio.

El capítulo titulado “Una danza de dragones” se estrenó el domingo 7 de julio de 2024. Tal como lo dice su nombre, mostró la primera batalla entre estas terroríficas bestias, evidenciando lo diferente que es una guerra de dragones y lo insignificantes que son las fuerzas humanas en comparación.

Rhaenys Targaryen, interpretada por Eve Best, brilló en el cuarto episodio de la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ RHAENYS TARGARYEN NO ESCAPÓ CUANDO TUVO LA OPORTUNIDAD?

Rhaenys Targaryen no escapó cuando tuvo la oportunidad porque su decisión de enfrentarse a Aemond y Vhagar estaba profundamente arraigada en sus principios y en su compromiso con su familia y su causa. Eve Best, quien interpreta a Rhaenys en la serie “House of the Dragon”, explica esta compleja decisión a través de varias citas y entrevistas.

Best describe la acción de Rhaenys como “la última resistencia del noble guerrero”. Aunque Rhaenys podría haber huido y dejado que otros se encargaran del conflicto, eligió enfrentarse al peligro porque sentía que era lo correcto, tanto moral como espiritualmente.

“Pero ella da la vuelta porque sabe que eso es lo que tiene que hacer, moral y espiritualmente”, dijo a Variety.

En una entrevista con el Podcast Oficial de Juego de Tronos: House of the Dragon, Best explica que alguien tenía que tomar la decisión de iniciar la guerra, describiéndola como “alguien tuvo que lanzarse y alguien tuvo que presionar el botón rojo y comenzar la guerra nuclear, de manera efectiva”. Esta acción no solo era necesaria estratégicamente, sino que también era un último acto de sabiduría y liderazgo que Rhaenys podía ofrecer a Rhaenyra: “Se convirtió en su última pieza de sabiduría, como su regalo final para Rhaenyra, que es, ya sabes, así es como eres un buen líder, este es el camino” .

Best también menciona que la misión de Rhaenys fue vista como una “misión kamikaze” para ayudar a defender Rook’s Rest, lo cual simbolizaba la dedicación de Rhaenys a Rhaenyra y a su causa. Ella estaba protegiendo a todos, especialmente a Rhaenyra, demostrando su sabiduría y su compromiso con la protección y el liderazgo: “Ella simplemente está cuidando a todos en la habitación. Está cuidando a Rhaenyra. Es su última sabiduría para Rhaenyra” .

Finalmente, Best relata que durante su última misión, Rhaenys encontró una sensación de paz. Al estar en la espalda de Meleys, Rhaenys finalmente pudo dejar ir todas las cargas que había estado llevando: “Simplemente sentía que se estaba volviendo cada vez más ligera hasta ese momento final en la espalda de Meleys. Creo que ese es el único momento en el que de repente encuentra la paz. Literalmente, se deja ir”. Este acto final de valentía y sacrificio fue tanto un alivio personal como una declaración de su carácter indomable.