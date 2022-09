El 18 de septiembre se estrenó en HBO Max el capítulo 5 de House of the Dragon (La Casa del Dragón), el cual dejó en ‘shock’ a los fanáticos de la popular serie debido a la posible muerte de uno de los personajes principales de la precuela de Game of Thrones.

En ese contexto, la plataforma de streaming ya lanzó el tráiler del siguiendo episodio. En este video se puede conocer más sobre lo que va a ocurrir con el personaje y también lo que pasa diez años después, ya que en el capítulo 6 sucederá un salto temporal.





¿Qué va a ocurrir en el sexto capítulo de House of the Dragon?





Gracias al tráiler del nuevo episodio se sabe que ahora Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower son adultas. Asimismo, se puede ver al Príncipe Aegon, el hijo mayor de Viserys con algunos años más y también se descubrió que el Príncipe Daemon se ha casado con Lady Laena.

Además se ha conocido que las tensiones en palacio se han incrementado, algo que ya se notaba en los otros episodios y La Danza de Dragones estaría más cerca de lo que muchos pueden pensar.





Tráiler de House of the Dragon





¿Cuándo se estrenan los episodios restantes de House of the Dragon?





La serie tiene 10 capítulos, pero hasta el momento solamente se han estrenado 5 de ellos, a continuación, te contamos el día que podrás ver los episodios restantes de House of the Dragon (La Casa del Dragón).





Sexto capítulo el 25 de setiembre.

Séptimo capítulo el 2 de octubre.

Octavo capítulo el 9 de octubre.

Noveno capítulo el 16 de octubre.

El décimo y último capítulo el domingo 23 de octubre.





¿A qué hora se estrenan los episodios de House of the Dragon en HBO Max?

A continuación, te indicamos la hora de estreno de House of the Dragon (La Casa del Dragón) en algunos países, entre los que se encuentra Perú. Cada semana se puede ver un episodio nuevo en HBO Max.

18:00 horas del domingo para Los Ángeles.

19:00 horas del domingo para Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

20:00 horas del domingo para México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

21:00 horas del domingo para Nueva York, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile, Paraguay y Puerto Rico.

22:00 horas del domingo en Argentina, Brasil y Uruguay.

03:00 horas del lunes (al día siguiente) en España.





¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de House of the Dragon?

House of The Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) es una serie que cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenan semanalmente en HBO Max.





