El pasado 30 de junio se estrenó “Indiana Jones y el dial del destino” (“Indiana Jones and the Dial of Destiny” en su idioma original), la quinta y última entrega del icónico arqueólogo y cazarrecompensas, cuyas historias fueron creadas hace más de 50 años.

La franquicia fue desarrollada por George Lucas en 1969, año en el que su primera entrega llegó a los cines, lo cual supuso un nuevo éxito tras la saga de “Star Wars” y lo colocó como uno de los directores más exitosos en la historia del sétimo arte.

Para la nueva película, dirigida por James Mangold, regresa Harrison Ford en el rol del profesor Henry Walton “Indiana” Jones, pero no lo hace solo, pues vuelve con varios personajes vistos a lo largo de la saga y que enlazan la historia con las cuatro cintas anteriores.

PERSONAJES DE INDIANA JONES QUE VUELVE A “EL DIAL DEL DESTINO”

Harrison Ford

Personaje: Henry Walton Jones - “Indiana”

El protagonista de la historia y, por lo tanto, el único que ha repetido su papel en toda la saga. Poco hay para mencionar del personaje, además de que tendrá la misma edad que su contraparte en la vida real.

Harrison Ford es el protagonista de la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

John Rhys-Davies

Personaje: Sallah Faisel el-Kahir

El ayudante del profesor Indiana Jones es clave para sus visitas a Egipto, las cuales se vieron en “Cazadores del arca perdida”, la primera entrega de la saga, repitiendo su rol en “La última cruzada”, donde compartió roles con Sean Connery.

John Rhys-Davies vuelve como Sallah Faisel el-Kahir en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures) (Foto: EFE)

Karen Allen

Personaje: Marion

La misteriosa mujer, que ha sido muy importante para el arqueólogo, apareció en la primera entrega de la saga, desapareciendo en la segunda y tercera cinta. Sin embargo, regresó en “El reino de la Calavera de Cristal”, esta vez como la madre de Mutt (Shia LaBeouf), el hijo de Indiana, demostrando que es uno de los más grandes amores del protagonista.