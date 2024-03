Tras el enorme éxito de “Intensamente” (Inside Out) en 2015, las expectativas para una secuela han sido altísimas. La primera película, desarrollada por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures, no solo fue un éxito en taquilla, sino que también recibió el aplauso tanto del público como de la crítica por su manejo innovador y sensible de las emociones humanas. ”Intensamente 2″ (Inside-out 2) promete ser una experiencia igual de emocionante y profundamente significativa.

Para que vayas preparándote para el estreno de la película, Depor ha preparado esta nota con información sobre la fecha de estreno, tráiler, reparto, argumento y otros datos respecto a la película que es considerada una de las más esperadas del año.

¿Cuándo se estrena “Intensamente 2″ en los cines de Perú?

La película llegará a los cines el 13 de junio del 2024. El estreno de “Intensamente 2″ es muy esperado por los cinéfilos, ya que es una historia que puedes disfrutar grandes y chicos, así que es ideal para ver en familia en los cines.

¿Cuánto dura “Intensamente 2″?

Todavía no se sabe la duración exacta de la película, pero probablemente será entre 1 hora y media, y 2 horas, si tenemos en cuenta el tiempo de “Intensamente” que es 94 minutos, aunque algo que sí es cierto es que las personas van a disfrutar cada minuto al máximo.

¿Cuál es el argumento de “Intensamente 2″?

Riley ahora es una adolescente, así que debido a la edad en su mente han empezado a aparecer nuevas emociones, así que las que ya tenía deben ver la forma de hacer espacio a los recién llegados que incluye a ansiedad, sentimiento que no desea pasar desapercibida y también quiere ser reconocida.

Reparto de “Intensamente 2″

Tony Hale

Liza Lapira

Amy Poehler (Alegría)

Phyllis Smith (Tristeza)

Lewis Black (Furia)

Maya Hawke (Ansiedad)

Tráiler de “Intensamente 2″

¿Dónde ver “Intensamente 1″?

La película se encuentra disponible en Disney Plus, el servicio de streaming que tiene una gran variedad de películas, series y documentales tiene un costo de 27.90 soles mensuales. La plataforma permite crear hasta 7 perfiles por cuenta, pero solamente se puede utilizar en 4 pantallas al mismo tiempo.

¿De qué trata “Intensamente 1″?

El largometraje cuenta la historia de cinco emociones que se encuentran en el cuerpo de una niña llamada Riley, todas esas sensaciones compiten constantemente por tomar el control de la pequeña. Las cosas se salen más de control cuando la niña se muda y todas sus emociones empiezan a descontrolarse más.

Cabe destacar que la primera película hizo un excelente trabajo al mostrar cómo las emociones pueden trabajar juntas para ayudar a una persona a navegar por diferentes situaciones. Continuar en esta línea podría ofrecer valiosas lecciones sobre salud mental y el valor de entender y aceptar nuestras emociones.

