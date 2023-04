“Hell’s Paradise” (“Jigokuraku” en su idioma original) es el anime que está acaparando la atención de todos por la trama que presenta. Se estrenó el 1 de abril de 2023 y desde el primer momento viene compitiendo con grandes producciones en este género como “Demon Slayer” y “Shingeki no Kyojin”. Si ya vista los tres primeros episodios y estás ansioso por conocer qué ocurrirá en el cuarto capítulo, no te preocupes que a continuación te detallamos lo que debes hacer para no perderte absolutamente nada.

Cabe señalar que esta primera temporada, ambientada en el periodo Edo de Japón, cuenta con 13 episodios. Este manga japonés fue escrito e ilustrado por Yūji Kaku, siendo publicado entre enero de 2018 y enero de 2021.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 4 DE “HELL’S PARADISE”?

Si hasta este momento estás al día con “Jigokuraku”, de seguro te has preguntado por qué tantas muertes en aquella isla. Aunque vemos a Gabimaru demostrado cuán increíble puede ser, lo cierto es que pareciera que no habría nadie que pueda detenerlo, ¿será posible que exista alguien que lo frene? En fin, esto lo veremos con el transcurrir de los episodios. Ahora te contamos cómo ver el próximo capítulo

El anime "Hell's Paradise" se estrenó en Crunchyroll y emite capítulos los sábados (Foto: MAPPA)

¿Cuándo ver el capítulo 4 “Hell’s Paradise”? El sábado 22 de abril de 2023

¿A qué hora ver el capítulo 4 “Jigokuraku”? A continuación, los horarios por países:

En España: 17:30 horas

17:30 horas En México: 9:30 horas

9:30 horas En Colombia: 10:30 horas

10:30 horas En Argentina: 12:30 horas

12:30 horas En Perú: 10:30 horas

10:30 horas En Chile: 12:30 horas

12:30 horas En Uruguay: 12:30 horas

12:30 horas En Brasil: 12:30 horas

12:30 horas En Venezuela: 11:30 horas

11:30 horas En Bolivia: 11:30 horas

11:30 horas En República Dominicana: 11:30 horas

11:30 horas En Puerto Rico: 11:30 horas

11:30 horas En Paraguay: 11:30 horas

11:30 horas En Ecuador: 10:30 horas

10:30 horas En Panamá: 10:30 horas

10:30 horas En El Salvador: 09:30 horas

09:30 horas En Guatemala: 09:30 horas

Gabimaru en el reflejo de la espada de Asaemon Sagiri (Foto: MAPPA)

¿CÓMO VER HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU”?

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” puede verse a través de la plataforma de streaming Crunchyroll. Cabe señalar que contará con subtítulos en español y estará disponible en diversas partes del mundo.

FICHA DE “HELLS’S PARADISE”