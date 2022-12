Johnny Depp protagonizó el juicio mediático de 2022 junto a Amber Heard, el cual tuvo detalles poco conocidos y reveladores de la relación que mantuvieron los actores. Las acusaciones de ambos lados no faltaron. Inevitablemente, este proceso y otros anteriores, hicieron que la carrera del primero se paralice, lo que significó su salida de franquicias como “Animales fantásticos” y “Piratas del Caribe”, donde dio vida a Jack Sparrow.

Sin lugar a dudas, el alcoholizado y escurridizo pirata es uno de los personajes más icónicos que tiene la estrella estadounidense de 59 años en su carrera de casi cuatro décadas. Por ello, sus millones de fanáticos en todo el mundo lamentaron que no pueda volver a interpretarlo.

Disney habría tenido en mente continuar la historia de la saga cinematográfica, pero sin Depp, quien estaba salpicado por las denuncias de Heard, las cuales siempre las negó en la corte. La poderosa empresa también habría intentado hacer una cinta con Margot Robbie pero el proyecto habría quedado en el olvido.

Por eso, ver a Johnny Depp disfrazado, una vez más, como el capitán del Perla Negra sorprendió a su público y avivó la esperanza de que pueda retomar la franquicia tras salir victorioso del reciente proceso judicial en contra de su exesposa. ¿Depp interpretó al pirata por una nueva película? Aquí te contamos.

Johnny Depp disfrazado de Jack Sparrow (Foto: Kraken The Box / YouTube)

¿POR QUÉ JOHNNY DEPP VOLVIÓ A SALIR COMO JACK SPARROW?

Johnny Depp reapareció como Jack Sparrow de “Piratas del Caribe” para cumplirle un sueño a un niño youtuber de 11 años llamado Kori, quien sufre una enfermedad cardiaca. El actor se sumó a la asociación Make a Wish para enviarle un video al joven que está recuperándose en cuidados paliativos.

El mismo pequeño, en su cuenta de YouTube que tiene el nombre de Kraken The Box, subió el video del actor estadounidense como el icónico personaje. El clip, además, empezó con la música característica de la franquicia cinematográfica. Depp lo trató de capitán y le pidió que se recuperara pronto.

“Entonces, Capitán Kori, lamento mucho haberme perdido esto. Quise decirlo, olvidé decirlo, no lo dije, lo diré ahora. Diciendo, lo diré. Escuché hablar de algo de lo que hablan en la era de ahora llamado el canal de YouTube, que no entiendo, pero ¿por qué no? Entiendo que tienes un gran canal de YouTube, estaré encantado de seguirlo y les diré a todos mis amigos que lo hagan. Te deseo la mejor de las suertes. Soy tu fan número 1, Capitán Kori”, dijo la estrella de cine.

Depp apareció con la ropa, el pañuelo, las joyas, maquillado como en las películas y hasta con el cabello desaliñado del capitán del Perla Negra. Los comentarios y “me gusta” no se hicieron esperar, así como los pedidos de los seguidores del intérprete de que vuelva como Sparrow en una nueva película de “Piratas del Caribe”.

Aquí puedes ver el regreso de Johnny Depp como el pirata Jack Sparrow: