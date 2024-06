“Inside Out 2″ (”Intensa-Mente 2″ en Hispanoamérica y “Del revés 2″ en España) se estrena el 13 de junio de 2024 en Latinoamérica y un día después en los cines de Estados Unidos. Por eso, los fanáticos de la exitosa película animada de 2015 se preguntan si la cinta dirigida por Kelsey Mann tiene alguna escena post-créditos. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto, así como más detalles sobre la cinta escrita por Meg LeFauve y producida por Mark Nielsen.

La nueva entrega se ambienta ocho años después de la primera película y presenta a nuevas emociones que se unen a las ya conocidas, Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado. Se trata de Ansiedad, Aburrimiento, Envidia y Vergüenza, quienes provocarán caos en el centro de control de la adolescente Riley. ¿Qué sucederá cuando las emociones principales sean reprimidas?

“Inside Out 2″ cuenta con un elenco de voces conformado por actores como Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, June Squibb, Ron Funches, Yong Yea, Steve Purcell, James Austin Johnson, Kensington Tallman, Sumayyah Nuriddin-Green, Grace Lu, Diane Lane y Kyle MacLachlan.

Ayo Edebiri le da voz a Envidia en la película "Inside Out 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “INSIDE OUT 2″?

“Intensa-Mente 2″ tiene una escena post-créditos, por lo tanto, debes quedarte en tu asiento después de la última escena. Aunque esta vez no solo para ver los nombres del equipo detrás de la producción de la película de 100 minutos de duración sino también para ver lo que el director tiene preparado para los fans. ¿Se trata de algo cómico y de una pista sobre una próxima película?

A pesar de que las secuencias posteriores a los créditos no son algo común en las producciones de Pixar, anteriormente ha incluido divertidos momentos como los bloopers en “Bichos”, “Monsters Inc.” y “Toy Story 2″. La última cinta en incluir algo similar fue “Lightyear”, spin-off de “Toy Story”.

“INSIDE OUT 2″, ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

En una entrevista con ComicBook, el director de “Inside Out 2″ reveló que varias ideas no llegaron al montaje final, por lo tanto, espera una tercera película. “Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas surgen de jugar en este mundo, tanto para las ubicaciones como para los personajes”, dijo. “Hay tantas ideas no sólo de la primera película sino especialmente de esta , donde pienso: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente. No sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’”.

¿Qué ideas fueron descartadas de “Inside Out 2″? “Uno de mis favoritos es un lugar que se nos ocurrió llamado Procrastination Land”, contó Kelsey Mann. “Esta es la tierra que definitivamente tengo, especialmente cuando era adolescente. Era una tierra que tenía un gran cartel que decía ‘Tierra de procrastinación’ y luego decía ‘Próximamente’. Y Anger dijo: ‘¡¿Cuándo van a empezar a construir ese lugar?! No han hecho ningún movimiento al respecto. Es una idea muy divertida. Tuvimos problemas para entender por qué en esta historia en particular no les contaré todo al respecto, hay otras cosas que son realmente divertidas. Pienso: ‘Esto tiene que usarse de alguna manera en el futuro’”.

Ansiedad (Maya Hawke) es una de las nuevas emociones de Riley que aparece en la película animada "Inside Out 2" (Foto: Disney Studios)

¿DE QUÉ TRATA “INSIDE OUT 2″?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Inside Out 2′ regresa a la mente de la ahora adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una repentina demolición para dejar espacio a algo completamente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, quienes llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa en todos los sentidos, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad y sus amigos! Aburrimiento, Envidia y Vergüenza”.