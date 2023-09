¿Satoru Gojo regresó de la muerte? En el capítulo 237 del manga de “Jujutsu Kaisen”, se ha continuado con los hechos después de que Ryomen Sukuna derrotara al hechicero más fuerte con la adaptación de Mahoraga al Infinito. Un corte (al parecer) mortal habría acabado para siempre con Gojo, pero los seguidores de la historia de Gege Akutami todavía mantienen la esperanza de que el personaje haya sobrevivido. ¿Qué mostró el episodio de esta semana?

El Dios del Trueno, Hajime Kashimo, fue el primero en ingresar al campo de batalla después de que Sukuna anunciara su victoria y se despidiera de Gojo al decirle que nunca lo olvidaría tras la gran pelea. Aunque parecía que le había costado derrotar a Satoru, el reencuentro de este con sus amigos muertos dio otra versión del enfrentamiento.

Porque Gojo admitió que nunca confió en que iba a ganar y que dio toda su fuerza y habilidades para derrotar al Rey de las Maldiciones, quien incluso no utilizó su poder real para vencerlo, algo que le molestaba mucho.

Y esto se ha cumplido en el episodio 237 del manga de “Jujutsu Kaisen”, porque Sukuna todavía tiene más habilidades secretas que ha guardado para sus otros oponentes, como Kashimo. Aquí te contamos lo que ha dejado los spoilers de esta semana.

Uraume contra Hakari en el capítulo 237 del manga de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Shūeisha)

¿SE CONFIRMÓ LA MUERTE DE SATORU GOJO EN EL CAPÍTULO 237 DEL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

No, el capítulo 237 del manga de “Jujutsu Kaisen” no da más información sobre la situación de Satoru Gojo, quien fue declarado derrotado y muerto por Sukuna en la entrega anterior. A pesar de que es atacado ferozmente por el Rey de las Maldiciones, el fandom espera el regreso del hechicero más fuerte.

El episodio de la historia de Gege Akutami se enfocó en la pelea entre Sukuna y Hajime Kashimo. Uraume también se hace presente, pero Hakari utiliza su dominio para que no interfiera en la siguiente pelea. Sobre un bloque de hielo cayendo del cielo, ella le entregó la herramienta maldita Kamutoke, un arma hecha al tomar la vida de Yorozu.

De esta manera, Sukuna tiene más habilidades por mostrar luego de vencer a Gojo con la adaptación de Mahoraga al Infinito. El demonio, por cierto, no ha vuelto a aparecer después del capítulo 235, cuando Gojo utiliza Púrpura para golpear a Sukuna. Regresando al 237, Sukuna le atesta un ataque eléctrico a Kashimo, quien lo soporta bien. Este le pregunta si nació siendo el más fuerte o se convirtió en el más fuerte (inevitable referencia a Geto).

Sukuna le responde que no lo sabe y que fue un hijo no deseado. Kashimo le pide que le enseñe a ser el más fuerte y el Rey de las Maldiciones se ríe y le responde que es igual de extravagante que Satoru Gojo, siendo esta la única mención al hechicero, cuyo cuerpo no se vislumbra durante el episodio.

Con su Técnica Maldita, Kashimo consigue golpear a Sukuna, al ver que el ataque con su bastón no sirve. Su habilidad le permite rehacer su cuerpo y golpear con su energía maldita sin problemas. El Dios del Trueno parece contento con los resultados, pero la tesitura cambia cuando Sukuna recobre la forma original de su cuerpo.

El narrador de “Jujutsu Kaisen” explica que el antagonista tenía una solo oportunidad para recobrar su apariencia sin utilizar la Técnica Inversa, pero lo había evitado incluso con su pelea contra Gojo. Frente a Kashimo, se muestra con cuatro brazos y sonriente.

Sukuna en su forma original durante el capítulo 237 del manga de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Shūeisha)

¿QUÉ PASÓ CON MEGUMI FUSHIGURO EN EL CAPÍTULO 237 DEL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

Es un misterio lo que pasó con el cuerpo de Megumi Fushiguro cuando Sukuna recobra su forma original en el capítulo 237 del manga de “Jujutsu Kaisen”. ¿Su cuerpo se destruyó? ¿Megumi murió?

El episodio no da una respuesta, pero se puede presumir que el Rey de las Maldiciones no tiene ninguna intención de perder la Técnica de las Diez Sombras. Como reencarnado, puede alterar su apariencia, es decir, que sigue siendo el cuerpo de Megumi, por ahora.